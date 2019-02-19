Виктория Бекхэм засняла на видео беспорядок в своей спальне и шкафу



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Виктория Бекхэм

Фото: скриншот видео

Модельер показала поклонникам, как выглядит гостиничный номер, в котором она жила несколько дней

Бывшая участница «Spice Girls» Виктория Бекхэм решила показать своим фанатам самое сокровенное - свой быт в гостинице, где она остановилась на время командировки. Модельер сняла видео для своего канала на YouTube, где показала свой номер в отеле в Нью-Йорке, признавшись в том, что у нее часто бывает беспорядок в спальне и в вещах.

На видео она открывает дверь своей спальни в нью-йоркском отеле Mark и предупреждает зрителей: «Моя комната - свалка». В люксе полно полотенец, тапочек, бутылок с водой и прочих мелких вещей. Кровать размера «king-size» не заправлена, в одном углу лежит расстегнутый чемодан, а в ванной комнате валяется несколько косметичек, ватные диски и бесчисленные бутылочки.

Затем Виктория показывает в камеру два шкафа с одеждой, прежде чем раскрыть остальную часть хаоса. Она говорит: «Сейчас вы сможете понять, почему я свожу своего мужа с ума, он супер-супер-аккуратный». Бекхэм добавляет, что то, что она покажет «Вызвало бы у Дэвида приступ паники».

Кроме того, в видео звезда раскрыла удивительный секрет своих блестящих волос - зубную щетку, точнее, щетку, которая выглядит как зубная. Стилисты используют ее для укрощения тонких разлетающихся локонов вокруг линии роста волос, передает Dailymail.

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