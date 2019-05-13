Виктория из «НеАнгелов» закрутила новый роман



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instagram / vikanablack

Известна я артистка подживила интерес к личной жизни

Знаменитая украинская певица и участница группы «НеАнгелы» Виктория призналась, что состоит в отношениях, говорится в «Светской жизни».

Как призналась подружка и партнерша по Виктории по «НеАнггелам» Слава Каминская, девушка имеет новые отношения.

Слава, одна из солисток группы НеАнгелы, практикует интервальные голодания. Девушки рассказали

«У нее все с женихом хорошо, но она никому его не показывает. Это очень красивый парень», - рассказала Слава.

А вот Виктория не спешит рассекречивать имя нового избранника. Звезда только сообщила, что они встречаются около года.

На вопрос, когда же Виктория получит заветное кольцо, призналась, что не хочет об этом говорить.

«Я не хочу это сглазить, но счастье любит тишину», - признается исполнительница.



