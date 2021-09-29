Винник надел на голову котелок и объявил конкурс (фото)

Артист порадовал поклонников ярким снимком

Украинский поп-идол Олег Винник объявил на своих страницах соцсетях новый конкурс: придумать подпись к новому фото. Лучший вариант певец обещает опубликовать у себя на странице.

Так, на черно-белом снимке один з самых желанных украинских мужчин позирует в костюме с отливом о котелке на голове.

«Впервые в своей жизни хочу передать вам полномочия придумать подпись к этому фото. Наиболее точный комментарий опубликую у себя на странице под следующими фотографиями в этом образе. Интересно почитать ваши идеи», – говорится в сообщении.

«Джентльмен удачи», «Граф Монте-Кристо» «О, Боже, какой мужчина...», «Честь имею!» «Челентано», – такие подписи предлагают пользователи сети.

facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

Ранее «Скотч» показывал, как выглядит загородная вилла Оли Поляковой.

Рядом с виллой есть персональный пляж, причал для лодок, где расположены две яхты. Также на территории бассейн, собственный огород и небольшая бухта

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