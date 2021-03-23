Престижное бывшее общежитие. Журналисты показали, где живет Олег Винник (видео)

Отмечается, что сегодня дом, в котором живет Винник – это престижная реконструированная девятиэтажка

Украинский певец Олег Винник живет в уютной квартире, расположенной на Гоголевской улице (Шевченковский район, Киев).

Об этом сообщается в программе «Викриття» на телеканале Кyiv Live. По словам инсайдеров, о том, что Винник имеет там апартаменты, свидетельствует не только его машина, припаркованная на закрытой территории дома. Но и документы на регистрацию торговых марок артиста, где указано его место жительства (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Отмечается, что сегодня дом, в котором живет Винник – это престижная реконструированная девятиэтажка. А в прошлом – это обычное общежитие, которому уже 50 лет.

На первом этаже дома расположено отделение банка и ресторан. Двор украшают елки и яркая иллюминация. Объект находится под круглосуточным наблюдением охранника в будке.

Ранее «Скотч» сообщал, что 73-летний Шварценеггер возглавит борьбу с инопланетянами.

Артист отреагировал на британское исследование, в рамках которого граждан спрашивали, кого из знаменитостей они бы выбрали для отражения вторжения инопланетян. Звезда «Терминатора» занял первую строчку, а следом за ним оказались актер Уилл Смит и телеведущий Дэвид Аттенборо.

«Я хочу поблагодарить людей за то, что они поверили в меня. Я готов служить», — отреагировал Шварценеггер.