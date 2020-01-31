Владимир Остапчук прокомментировал обвинения жены в изменах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

После официального развода бывшая жена шоумена на телеканале «Украина» рассказала скандальные подробности их семейной жизни. Владимир также не остался в стороне и прокомментировал признание Елены

Скандальное интервью Елены Войченко вызвало большой ажиотаж. Женщина рассказала, почему их семья распалась после многих лет супружеской жизни.

Первый кризис отношений Остапчуки пережили после Евровидения-2017, где Владимир был ведущим. Именно тогда он ощутил бешеную популярность и начал изменять.

«Человек мне сказал: я хочу изменить свою жизнь кардинально полностью, уйти к другому человеку. Но потом прошло буквально 2 недели и он перехотел. Новая женщина надоела. И это не хочу, и это не хочу ... И в какой-то момент он наверняка таки понял, что хочет семью. На этом этапе я сказала - я допускаю, что человек может ошибаться», - говорит Елена.

Войченко простила мужа, а вскоре узнала, что беременна во второй раз. Казалось, рождение сына должно было окончательно примирить пару, но Елена узнает, что Владимир снова изменяет ей.

Реакция не заставила долго ждать, и уже вчера ведущий написал свой ответ в соцсети.

Владимир Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовал развернутый пост на тему развода и выяснений отношений с бывшей женой. По словам телеведущего, он понимает позицию Елены и не держит на нее зла.

instagram.com/vova_ostapchuk

«Привет, страна. Да, я знаю, что вы думаете «а почему же он молчит» после интервью бывшей супруги одному из телеканалов страны о разводе и причинах. Для меня так же, как и для вас стало полным шоком это видео. Я никогда не хотел бы, чтобы личные отношения двоих людей обсуждала вся страна. Хоть я и достаточно публичный человек, но есть зона безопасности, за которой начинаются сценарии ток-шоу, взаимных обвинений и прочего ужаса. А этого я не пожелал бы и врагу. Все эти 5 месяцев до сегодняшнего дня я не распространялся по поводу нашего развода и до сих пор считаю, что от такого поворота больше всего пострадают наши милые детки.

Но я могу понять и в какой-то степени оправдать такой эмоциональный поступок Елены. Это женская обида и злость. Потому что мы знакомы с 17 лет, потому что мы были вместе почти 14 лет и, возможно, она ещё не свыклась с новым статусом и самостоятельной жизнью. Вот и решилась на отчаянный шаг.

Я это понимаю. Но как и прежде могу сказать: я безумно благодарен Елене за наши 12 лет брака, длинный путь и совместные успехи, за то, кем я стал сейчас и жизнь в разных странах, но самое главное — наших прекрасных детей. И я бы дальше сохранял хладнокровие, но поставлен в условия, когда вынужден дать ответ. Ведь все подумают, что я отмалчиваюсь. Нет, искренне сожалею о том, что миллионы людей впутаны в непростые отношения 2 людей, смакуют, перебирают косточки и потирают руки все хейтеры. Но прошу не делать поспешных выводов о причине развода, деталях, деньгах и слухах. На все вопросы я отвечу эксклюзивно у «Світському житті». Спасибо. А теперь милости прошу всех оставлять гнев и хейт в комментариях», — написал Владимир Остапчук в Instagram.