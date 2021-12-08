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    $25 тыс. за обложку. Политика заподозрили в растрате денег партии на «девичью мечту»

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    Рудик похвасталась обложкой, но вместо поздравлений, получила кучу обвинений - $25 тыс. за обложку. Политика заподозрили в растрате денег партии на «девичью мечту»
    Рудик похвасталась обложкой, но вместо поздравлений, получила кучу обвинений
    Фото: facebook.com/kira.rudik

    Пользователи Фейсбука сравнили Киру Рудик по самовлюбленности с «девочкой Мендель»

    Глава партии «Голос» Кира Рудик снялась для обложки глянцевого журнала, о чем радостно поспешила сообщить в Фейсбук: «Сегодня мир увидел спецпроект журнала Elle Business. Наверное, каждая из девушек мечтает увидеть свое фото на обложке журнала. Я очень рада, что появилась возможность рассказать о достижении целей в политике и бизнесе, поддержке женского лидерства и разнообразных историях». Среди стандартных поздравлений политику и смайликов в сердечками, встречались и такие комментарии: «А какой бизнес вы построили или создали? Вы всегда и везде были наемным менеджером и работали «на дядю». Чем обусловлен выбор журнала, ума не приложу!»

    Устинова подозревает, что Рудык «залезла в карман» партии. Фото:facebook.com/kira.rudik
    Устинова подозревает, что Рудык «залезла в карман» партии. Фото:facebook.com/kira.rudik

    Бывшая партийная соратница Рудик Александра Устинова, проведя небольшое расследование, написала в своем ФБ: «Узнала расценки на такую «девичью мечту». ELLE business: обложка + 6 страниц +фотосессия – 25к$, разворот – 3,5к евро. У меня только один вопрос к Кире Рудик: это за свой счет делалось? И если «да», то когда мы увидим это отражение в декларации в разделе «изменения в имущественное положение». Пошли ли на это деньги партии? Это же 82 млн, которые ежегодно выделяются вам на ее развитие из госбюджета. Жаль, не можем увидеть это в отчетах в НАПК, ведь именно вы и подконтрольные вам народные депутаты блокируют закон о политических партиях, которыми возвращают отчеты политических партий за потраченные ими средства».

    Комментарии под постом Александры тоже достаточно интересны: «Говорят, некоторые продюсеры политических ток шоу по 50К$ из политиков за приглашение на передачу берут. Но ведь это не доказать», «Народный депутат Украины на обложке бизнес-журнала. Не избранники народа, а слуги капитала», «По уровню самовлюбленности Кира напоминает девочку Мендель. Я думала такое размещалово в стиле 90-х уже не популярно. Вспомнились обложки с Медведчуком в журнале «Публичные люди».

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    Теги: депутат скандал деньги политика партия Голос
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    $25 тыс. за обложку. Политика заподозрили в растрате денег партии на «девичью мечту»