Во времена фильма «Красотка»: Джулия Робертс показала архивные кадры



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Джулия Робертс предалась ностальгии instagram.com/juliaroberts/

Звезда придерживается безглютеновой диеты и предпочитает только органические продукты

52-летняя Джулия Робертс поделилась в Инстаграм историях снимком со своей фан-страницы. На фото два портрета актрисы - один 1990 года, где она позирует в образе своей героини из фильма «Красотка», и второй уже современный.

Глядя на два изображения Джулии, сложно поверить, что между ними разница 29 лет! Голливудская звезда практически не изменилась с того времени: разве что стала выглядеть взрослее, сменила цвет волос и сделала более объемные локоны.