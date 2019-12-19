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    Шоу-биз

    Во времена фильма «Красотка»: Джулия Робертс показала архивные кадры

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    <p>Джулия Робертс предалась ностальгии</p> <div></div> - Во времена фильма «Красотка»: Джулия Робертс показала архивные кадры

    Джулия Робертс предалась ностальгии

    instagram.com/juliaroberts/

    Звезда придерживается безглютеновой диеты и предпочитает только органические продукты

    52-летняя Джулия Робертс поделилась в Инстаграм историях снимком со своей фан-страницы. На фото два портрета актрисы - один 1990 года, где она позирует в образе своей героини из фильма «Красотка», и второй уже современный.

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    Во времена фильма «Красотка»: Джулия Робертс показала архивные кадры
    Во времена фильма «Красотка»: Джулия Робертс показала архивные кадры
    Во времена фильма «Красотка»: Джулия Робертс показала архивные кадры
    Во времена фильма «Красотка»: Джулия Робертс показала архивные кадры
    instagram.com/juliaroberts/

    Глядя на два изображения Джулии, сложно поверить, что между ними разница 29 лет! Голливудская звезда практически не изменилась с того времени: разве что стала выглядеть взрослее, сменила цвет волос и сделала более объемные локоны.

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