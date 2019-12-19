Племянница Софии Ротару рассекретила своего избранника



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Соня Кей рассказала о свадьбе

Украинская певица Соня Кей в утренней передаче «Утро с Украиной» рассекретила своего избранника. Правда, имени любимого племянница Софии Ротару пока еще не назвала, но стало известно, что он спортсмен, который играет за сборную Украины по хоккею.

«Мы вместе полтора года, но предложение я получила через пять месяцев знакомства. Он спортсмен, играет за сборную Украины по хоккею. Я всегда очень болею и переживаю за него. Кстати, он моложе меня! Наверное, это семейное, потому что мой отец также немного моложе матери. У нас разница в три года, но это вполне нормально. Мы прекрасно ладим, понимаем друг друга, у нас общие цели и мечты», - поделилась певица.

Соня недавно добавила новое фото в свой Инстаграм, где она одета в хоккейную футболку, с подписью: «А вы любите хоккей так, как люблю его я?»

И хотя пока конкретных сведений об избраннике артистки нет, однако ранее Соня Кей вспоминала, что ее жених совсем не медийная личность.

А также певица пообещала, что вскоре она сможет поделиться фото и именем жениха.