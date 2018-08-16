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    Шоу-биз

    Во время съёмок клипа неизвестные начали стрелять в рэпера 50 Cent

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    50 Cent - Во время съёмок клипа неизвестные начали стрелять в рэпера 50 Cent
    50 Cent

    На днях жизнь популярного в начале 2000-х рэпера 50 Cent оказалась под угрозой

    Во время съемок нового клипа с Tekashi69 в Бруклине в районе 10:30 утра неизвестный на белом Porsche восемь раз выстрелил в сторону музыкантов и скрылся с места преступления. К счастью, никто не пострадал.

    По словам очевидцев, 50 Cent держался как настоящий мужчина: «Он был настолько спокоен, что казалось, будто он совсем не переживает за свое здоровье. Как будто он знал наверняка, что с ним ничего не случится», — рассказал свидетель происшествия порталу Hollywood Life.

    Кертис Джексон (настоящее имя рэпера) ранее уже попадал в жуткую перестрелку. В 2000-м году, когда он сидел на заднем сидении в машине друга, в него выстрелили девять раз. У Кертиса были повреждены рука, бедро, обе ноги, грудь и левая щека. Друзья вовремя доставили его в больницу и его жизнь спасли. Кстати, поговаривают, с тех пор репер всегда надевает бронежилет.

    Джерело: graziamagazine.ru

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