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    Шоу-биз

    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу

    • Розсилка
    Олег Винник - «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    Олег Винник

    Главный поп-артист страны раскрыл одну из ключевых «фишек» мегаконцерта в столичном Дворце спорта

    Приближается грандиозный завершающий концерт тура Олега Винника с программой «Роксолана». Концерт в киевском Дворце спорта прогремит 21 ноября. Специально для этого музыкального события артист и его команда готовят масштабное высокотехнологичное шоу и уже сегодня готовы приоткрыть завесу предстоящего перфоманса.

    Режиссером-постановщиком шоу выступит одна из самых востребованных украинских режиссеров и клипмейкеров Катя Царик. Уже разработана концепция проведения концерта, ключевой «изюминкой» станет сценография, которая на протяжении выступления будет меняться 8 раз. Конструкция и дизайн сцены пока что не разглашаются, однако они также обещают удивить.

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    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу
    «Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу

    «В настоящее время ведется активная работа над технической стороной сценических решений, для максимальной синхронизации всех элементов шоу лучшие специалисты по тайм-коду прописывают свет, виджеинг, спецэффекты. Мы делаем шоу мирового уровня, большинство технических решений будут реализованы впервые в нашей стране. Общая концепция задумана максимально зрелищно и лаконично в стиле «поп-рок шоу». В центре – Артист, все элементы сценографии - свет, виджеинг, пиротехника - будут дополнением к потрясающему вокалу и харизме Олега, – интригует режиссер-постановщик Катя Царик.

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