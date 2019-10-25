«Волчица» будет? Олег Винник покажет в Киеве современное поп-рок шоу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Винник

Главный поп-артист страны раскрыл одну из ключевых «фишек» мегаконцерта в столичном Дворце спорта

Приближается грандиозный завершающий концерт тура Олега Винника с программой «Роксолана». Концерт в киевском Дворце спорта прогремит 21 ноября. Специально для этого музыкального события артист и его команда готовят масштабное высокотехнологичное шоу и уже сегодня готовы приоткрыть завесу предстоящего перфоманса.

Режиссером-постановщиком шоу выступит одна из самых востребованных украинских режиссеров и клипмейкеров Катя Царик. Уже разработана концепция проведения концерта, ключевой «изюминкой» станет сценография, которая на протяжении выступления будет меняться 8 раз. Конструкция и дизайн сцены пока что не разглашаются, однако они также обещают удивить.

«В настоящее время ведется активная работа над технической стороной сценических решений, для максимальной синхронизации всех элементов шоу лучшие специалисты по тайм-коду прописывают свет, виджеинг, спецэффекты. Мы делаем шоу мирового уровня, большинство технических решений будут реализованы впервые в нашей стране. Общая концепция задумана максимально зрелищно и лаконично в стиле «поп-рок шоу». В центре – Артист, все элементы сценографии - свет, виджеинг, пиротехника - будут дополнением к потрясающему вокалу и харизме Олега, – интригует режиссер-постановщик Катя Царик.