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    Вера Брежнева стала судьей российского талант-шоу. Появились фото

    Артистка продолжает активно выступать на российском телевидении
    Украинская певица Вера Брежнева выложила на своей странице в Instagram несколько снимков, которые показывают, как она принимает участие в российском талан-шоу «Песни», сообщает «Главком». «День в жюри. Это было ответственно, сложно, но очень интересно», — отметила она в подписи под фото. Компанию по жюри
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 17:41
    • Розсилка
    Вера Брежнева
    Вера Брежнева

    Артистка продолжает активно выступать на российском телевидении

    Украинская певица Вера Брежнева выложила на своей странице в Instagram несколько снимков, которые показывают, как она принимает участие в российском талан-шоу «Песни», сообщает «Главком».

    «День в жюри. Это было ответственно, сложно, но очень интересно», — отметила она в подписи под фото.

    Компанию по жюри ей составил «любимец» Владимира Путина и Рамзана Кадырова рэпер Тимати и продюсер Максим Фадеев

    Поклонники творчества артистки не оценили поступок Брежневой. Оттого в комментариях часто фигурирует слово «запроданка». «Верочка, а как же Украина? Вы, значит, поддерживаете страну-агрессора?» — пишут возмущенные пользователи. Вместе с тем российским поклонникам певицы эта, новая страница в деятельности артистки понравилась.

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    Вера Брежнева стала судьей российского талант-шоу. Появились фото
    Вера Брежнева стала судьей российского талант-шоу. Появились фото
    Вера Брежнева стала судьей российского талант-шоу. Появились фото
    Вера Брежнева стала судьей российского талант-шоу. Появились фото

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