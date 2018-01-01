Вера Брежнева стала судьей российского талант-шоу. Появились фото

Артистка продолжает активно выступать на российском телевидении

Украинская певица Вера Брежнева выложила на своей странице в Instagram несколько снимков, которые показывают, как она принимает участие в российском талан-шоу «Песни», сообщает «Главком». «День в жюри. Это было ответственно, сложно, но очень интересно», — отметила она в подписи под фото. Компанию по жюри

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Вера Брежнева

Артистка продолжает активно выступать на российском телевидении

Украинская певица Вера Брежнева выложила на своей странице в Instagram несколько снимков, которые показывают, как она принимает участие в российском талан-шоу «Песни», сообщает «Главком».

«День в жюри. Это было ответственно, сложно, но очень интересно», — отметила она в подписи под фото.

Компанию по жюри ей составил «любимец» Владимира Путина и Рамзана Кадырова рэпер Тимати и продюсер Максим Фадеев

Поклонники творчества артистки не оценили поступок Брежневой. Оттого в комментариях часто фигурирует слово «запроданка». «Верочка, а как же Украина? Вы, значит, поддерживаете страну-агрессора?» — пишут возмущенные пользователи. Вместе с тем российским поклонникам певицы эта, новая страница в деятельности артистки понравилась.