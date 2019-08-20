Возлюбленная Криштиану Роналду сделала пикантное селфи в шпагате



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Джорджина Родригес instagram.com/georginagio/

Девушка запечатлела себя в шпагате в неожиданном ракурсе

25-летняя Джорджина Родригес (Georgina Rodriguez) похвасталась своей растяжкой. Возлюбленная Криштиану Роналду села на шпагат и сфотографировала свое отражение в зеркале. Джорджина надела красный костюм – спортивный топ и обтягивающие леггинсы. Свои волосы она собрала в хвост.

«Ну привет», – кокетливо обратилась она к подписчикам.

Поклонники обратили внимание на соблазнительные формы девушки футболиста сборной Португалии. «Ты самая красивая», «Все говорят, что тебе повезло с Криштиану, а я думаю, что наоборот. Ты красивая, умная, занимаешься семье и своим любимым делом», — прокомментировали фотографию подписчики.