Возлюбленная Роналду похвасталась соблазнительным телом в белье
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Звезда порадовала поклонников откровенными фото
24-летняя испанская модель Джорджина Родригес приняла участие в пикантной фотосессии. Знойная брюнетка позировала в черном бюстгальтере и черных корректирующих шортиках. Нижняя часть комплекта оказалась полупрозрачной с красивой ажурной отделкой. Под шортиками виднелись стринги.
«Уверенность – это ключ», – подписала фото Родригес.
В ноябре 2017 года Родригес родила бойфренду дочь Алану.