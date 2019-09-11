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    Шоу-биз

    Возлюбленная Роналду похвасталась соблазнительным телом в белье

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    Джорджина Родригес и Криштиану Роналду - Возлюбленная Роналду похвасталась соблазнительным телом в белье
    Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

    Звезда порадовала поклонников откровенными фото

    24-летняя испанская модель Джорджина Родригес приняла участие в пикантной фотосессии. Знойная брюнетка позировала в черном бюстгальтере и черных корректирующих шортиках. Нижняя часть комплекта оказалась полупрозрачной с красивой ажурной отделкой. Под шортиками виднелись стринги.

    «Уверенность – это ключ», – подписала фото Родригес.

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    Возлюбленная Роналду похвасталась соблазнительным телом в белье
    Возлюбленная Роналду похвасталась соблазнительным телом в белье
    Возлюбленная Роналду похвасталась соблазнительным телом в белье
    Возлюбленная Роналду похвасталась соблазнительным телом в белье
    Возлюбленная Роналду похвасталась соблазнительным телом в белье
    Возлюбленная Роналду похвасталась соблазнительным телом в белье
    Возлюбленная Роналду похвасталась соблазнительным телом в белье
    Возлюбленная Роналду похвасталась соблазнительным телом в белье
    Возлюбленная Роналду похвасталась соблазнительным телом в белье
    Возлюбленная Роналду похвасталась соблазнительным телом в белье
    Возлюбленная Роналду похвасталась соблазнительным телом в белье
    Возлюбленная Роналду похвасталась соблазнительным телом в белье
    Возлюбленная Роналду похвасталась соблазнительным телом в белье
    Возлюбленная Роналду похвасталась соблазнительным телом в белье
    Возлюбленная Роналду похвасталась соблазнительным телом в белье
    Возлюбленная Роналду похвасталась соблазнительным телом в белье
    Возлюбленная Роналду похвасталась соблазнительным телом в белье
    Возлюбленная Роналду похвасталась соблазнительным телом в белье
    Возлюбленная Роналду похвасталась соблазнительным телом в белье
    Возлюбленная Роналду похвасталась соблазнительным телом в белье

    В ноябре 2017 года Родригес родила бойфренду дочь Алану.

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    знаменитости модель шоу-бизнес
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