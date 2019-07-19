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    Шоу-биз

    Возвращение Пеннивайза: вышел финальный трейлер «Оно 2»

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    Фото: imdb - Возвращение Пеннивайза: вышел финальный трейлер «Оно 2»
    Фото: imdb

    Warner Bros. Pictures выпустила финальный фильма, снятого по одноименному роману Стивена Кинга

    В сиквеле повзрослевшие герои спустя 27 лет возвращаются в родной город Дерри, где снова сталкиваются с кошмаром из детства – жутким клоуном Пеннивайзом.

    В главных ролях снялись Джеймс Макэвой, Джессика Честейн, Билл Хейдер и Джеймс Рэнсон.

    Режиссером выступил Андрес Мускетти, снявший первую часть. Премьера фильма в Украине запланирована на 5 сентября.

     

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    трейлер
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