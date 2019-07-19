Возвращение Пеннивайза: вышел финальный трейлер «Оно 2»



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Фото: imdb

Warner Bros. Pictures выпустила финальный фильма, снятого по одноименному роману Стивена Кинга

В сиквеле повзрослевшие герои спустя 27 лет возвращаются в родной город Дерри, где снова сталкиваются с кошмаром из детства – жутким клоуном Пеннивайзом.

В главных ролях снялись Джеймс Макэвой, Джессика Честейн, Билл Хейдер и Джеймс Рэнсон.

Режиссером выступил Андрес Мускетти, снявший первую часть. Премьера фильма в Украине запланирована на 5 сентября.