Возз'єднання Цимбалюка з Денисенко та титулований «Таємний агент». Кінопрем'єри тижня

З дев’яти прем’єр тижня – дві українського виробництва

12 березня 2026 року в кінопрокат виходять дев'ять нових фільмів. Серед них, зокрема, продовженням популярної стрічки «Коли ти вийдеш заміж?» з відомими українськими акторами та норвезький хітовий трилер «Кракен» режисера Пол Ойє. На великих екранах покажуть також комедійний трилер «Мисливець за спадком» з Гленом Павеллом та Маргарет Кволлі в головних ролях. «Главком» детально розказує про ці та інші прем'єри цього тижня.

Коли ти розлучишся?

Країна: Україна, Латвія, Болгарія, Словаччина

Україна, Латвія, Болгарія, Словаччина Режисер: Олексій Комаровський

Олексій Комаровський Актори: Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Антоніна Хижняк, Анастасія Цимбалару, Яна Рай, Іво Араков, Ольга Сумська, Григорій Решетнік

«Коли ти розлучишся?» Офіційний трейлер

«Коли ти розлучишся?» – українська авантюрно-романтична комедія режисера Олексія Комаровського. Стрічка стала продовженням популярної стрічки «Коли ти вийдеш заміж?», яка вийшла в український кінопрокат у 2025 році. Новий фільм поєднує одразу кілька жанрів – романтичну комедію, пригодницьку історію та детективну інтригу.

У центрі сюжету – події, що починаються зі зірваного весілля. Наречений раптово зникає перед церемонією, а майже одночасно світ дізнається про викрадення коштовного діаманта. Ці дві історії несподівано переплітаються, і герої опиняються у вирі небезпечних пригод, переслідувань, зрад та несподіваних союзів.

Головні ролі виконали Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Антоніна Хижняк та Анастасія Цимбалару. Також у фільмі з'являються Ольга Сумська, Григорій Решетнік, Яна Рай, Наталка Тур й болгарська кінозірка Іво Араков. Зйомки фільму проходили у кількох країнах. Частину сцен знімали на мальовничому узбережжі Болгарії біля Чорного моря.

Проєкт створювався у копродукції кількох студій, зокрема українських компаній та партнерів із Болгарії й Латвії. У виробництві брали участь студії UnitedContentHub, komarovskyi Films, Одеська кіностудія, Concept Studio (Болгарія), Imart_lv (Латвія) та інші європейські партнери. Такий формат співпраці мав на меті розширити присутність українського контенту на міжнародних ринках.

За словами Олексія Комаровського, фільм має не лише розважальний, а й емоційний меседж. Ідея назви пов'язана з тим, що іноді розлучення може стати не кінцем історії, а шансом почати новий етап у житті. Сюжет стрічки розказує глядачам про другий шанс у коханні, сміливість змін і пошук справжніх почуттів.

Фільм вже демонструвався в кінотеатрах з минулого тижня в форматі «допрем’єрних показів». Враження перших глядачів, з якими поспілкувався «Главком», неоднозначні. Головні скарги на дуже вдалий кастинг та занадто примітивний сюжет.

Мисливець за спадком

Країна: США, Велика Британія, Франція

США, Велика Британія, Франція Режисер: Джон Паттон Форд

Джон Паттон Форд Актори: Глен Павелл, Маргарет Кволлі, Джессіка Генвік, Білл Кемп, Зак Вудс, Тофер Грейс, Ед Гарріс

«Мисливець за спадком». Офіційний трейлер

«Мисливець за спадком» – комедійний трилер у міжнародній копродукції США, Великої Британії та Франції, який зняв режисер Джон Паттон Форд. Стрічка поєднує сатиру на одержимість грошима, абсурдні ситуації та психологічну напругу. У центрі сюжету – звичайний хлопець, що раптом отримує шанс успадкувати величезний статок, але для цього мусить виконати серію темних і дедалі небезпечніших умов. Головну роль виконав 37-річний американський актор Глен Павелл.

Зйомки проходили у США та Великій Британії. Значну частину матеріалу відзняли в історичних маєтках графств Кент і Глостершир, де автентичні інтер'єри замінили дорогі павільйонні декорації. Команда цілеспрямовано обрала реальні особняки зі збереженою архітектурою XIX століття, оскільки вони ідеально підійшли для історії боротьби за спадок.

Бюджет фільму склав $15 млн. Понад третину цієї суми витратили саме на локації та роботу з інтер'єрами. Окремий пункт бюджету – міжнародний акторський склад. Продюсери наголошували, що хотіли створити фільм не як звичний комедійний трилер, а як витончену сатиру з візуальною якістю повнометражного драматичного кіно.

Братська четвірка

Країна: Україна

Україна Режисер: Богдан Піленко

«Братська четвірка». Офіційний трейлер

У центрі документального фільму «Братська четвірка» режисера Богдана Піленка – унікальна історія чотирьох українських диверсантів. Вони стали одними з перших, хто переніс війну на територію Росії. Головні герої – Непийпиво, Святоша, Аполлон та Тарасій. Саме ця четвірка отримує складне бойове завдання, яке вони мають виконати в глибокому російському тилу. Захисники України працюють злагоджено, як єдиний механізм, і саме це робить їх одними з найвідоміших диверсійних груп російсько-української війни. Після успішної операції імена цих військових починають ширитися на фронті.

Документальний фільм будується на спостереженнях, інтерв'ю та фронтових відео. Зйомки фільму тривали в різних локаціях – від позицій на передовій до прихованих місць підготовки диверсантів. Через специфіку роботи героїв значну частину матеріалу доводилося фіксувати малими мобільними групами або самими військовими на камерні пристрої. Все це надає фільму ефект присутності й правдивості. Деякі кадри були відзняті випадково під час виконання бойових завдань, і саме вони надали фільму особливу емоційну гостроту.

Таємний агент

Країна: Франція, Німеччина, Нідерланди, Бразилія

Франція, Німеччина, Нідерланди, Бразилія Режисерка: Клебер Мендоса Філю

Клебер Мендоса Філю Актори: Вагнер Моура, Марія Фернанда Кандіду, Карлос Франціско, Роберіо Діохенес, Еліс Карвалью

«Таємний агент». Офіційний трейлер

Міжнародний драматичний трилер «Таємний агент» знятий режисеркою Клебер Мендонсою Філю. У фільмі поєднані елементи шпигунської історії, політичної драми та глибокої психологічної гри. Головну роль виконав Вагнер Моура, який грає оперативника, змушеного повернутися в небезпечний світ спецоперацій, коли минуле починає руйнувати його звичайне життя. Йому доручають розкрити складну міжнародну змову, яка зачіпає кілька країн і створює небезпечну мережу політичних і економічних інтересів.

Бюджет фільму становив близько $5 млн. Режисерка знімала багато сцен у реальних локаціях Бразилії, Амстердама, Парижа та Берліна, відмовляючись від дорогих декорацій. Зйомки побудовані на природному світлі, нічних кварталах, дипломатичних будівлях і живих міських просторах.

Фільм отримав потужний міжнародний відгук і став помітним фестивальним гравцем. Він здобув дві премії «Золотий глобус» (за найкращий іноземний фільм та найкращу чоловічу роль) і дві нагороди Каннського кінофестивалю (приз журі та відзнаку за операторську роботу). Це закріпило статус стрічки як однієї з найуспішніших авторських копродукцій року. Після фестивалів фільм вийшов у міжнародний прокат та зібрав понад $20 млн у світовому бокс-офісі.

Спогади про нього

Країна: США

США Режисер: Ванесса Касвіль

Ванесса Касвіль Актори: Майка Монро, Тайрік Візерс, Лорен Ґрем, Бредлі Вітфорд, Руді Панкоу, Лейні Вілсон, Зої Косовіч

«Спогади про нього». Офіційний трейлер

Романтична драма «Спогади про нього» режисерки Ванесси Касвілл є екранізацією однойменного бестселера американської письменниці Коллін Гувер. Роман, який вийшов у продаж у 2022 році, розійшовся тиражем понад 6,5 млн примірників і був перекладений більш ніж на 45 мов світу. Це одна з найпопулярніших сучасних любовних історій.

Сюжет розгортається навколо Кенни Роун – молодої жінки, яка після кількох років ув'язнення повертається до свого рідного містечка, щоб відновити життя після трагедії. Раніше вона потрапила до в'язниці через автомобільну аварію, в якій загинув її хлопець. Цей трагічний інцидент Кенна вважає своєю фатальною помилкою. Після звільнення з в'язниці вона сподівається возз'єднатися зі своєю маленькою донькою, яку майже не знала, але стикається з опором сім'ї загиблого та місцевої громади. Всі вони не готові пробачити і дозволити матері бути поруч із дитиною. Лише власник місцевого бару, тісно пов'язаний з її дочкою, не відвертається від неї й підтримує, що посилює надію Кенни на нове життя.

Зйомки фільму відбувалися на початку літа 2025 року у Калгарі (провінція Альберта, Канада). Там було відтворено атмосферу американського маленького міста. У виробництві брали участь кілька компаній, включаючи Universal Pictures.

Маестро тенісу

Країна: Італія

Італія Режисер: Андреа Ді Стефано

Андреа Ді Стефано Актори: Пьєрфранческо Фавіно, Тіціано Менікеллі, Дора Романо, Дора Романо, Валентіна Белле, К'яра Бассерманн

«Маестро тенісу». Офіційний трейлер

Італійська спортивна драма режисера Андреа Ді Стефано була представлена поза конкурсом на 82-му Венеційському кінофестивалі в останній день літа 2025 року. Це історія, що розгортається наприкінці 1980-х років навколо тринадцятирічного тенісиста Феліче. Він майже все життя присвятив виснажливим тренуванням під жорстким контролем батька. Після років підготовки Феліче нарешті отримує шанс змагатися на національних тенісних турнірах Італії, проте тиск очікувань і суворий стиль гри не дозволяють хлопцю відчути радість спорту.

Щоб краще підготувати Феліче, батько наймає екстенісиста Рауля Ґатті, колишню перспективну ракетку, який вже далеко не на піку форми. Колись він здобував серйозні досягнення, але з часом життя розвело його з професійним спортом. Суперечлива співпраця між Феліче та Раулем виходить далеко за межі спорту. У подорожі уздовж італійського узбережжя під час турнірів вони обидва переживають внутрішню трансформацію. Феліче усвідомлює, що справжнє змагання – це не лише перемога на кортах, а й свобода від тиску очікувань. Водночас Рауль знаходить шанс на новий початок поза тінню власних поразок.

Зйомки тривали наприкінці 2024 року і проходили в Італії, зокрема в Римі, Ґаеті, Портоново, Сан-Бенедетто-дель-Тронто та Гроттаммаре. Режисер Андреа Ді Стефано не лише поставив фільм, а й написав сценарій разом із Лудовікою Рампольді, працюючи над текстом ще з середини 2000-х. Перші чернетки датуються 2005 роком.

Погані хлопці мають померти

Країна: США

США Режисер: Міка Лайонс

Міка Лайонс Актори: Чад Майкл Мюррей, Лексі Рейб, Брюс Дерн, Бред Ліленд

«Погані хлопці мають померти». Офіційний трейлер

Повнометражна американська вестерн-драма «Погані хлопці мають померти» написана й знята режисером Міком Лайонсом. Це сучасна історія про сімейний конфлікт, насильство та пошук справедливості у світі, де закон диктується лише силою зброї. У сюжеті фільму головний герой вирушає в небезпечну подорож Диким Заходом, щоб зупинити банду свого брата, яка наводить жах на місцевих. Це історія помсти й відновлення честі, де головна драма побудована на сімейних зв'язках та моральному виборі між кровною вірністю та пошуком справедливості.

Зйомки фільму завершилися ще у 2021 році. Основна частина зйомочного процесу проходила у США з використанням відкритих локацій, характерних для жанру вестерну. Прем'єра стрічки відбулася в жовтні минулого року у форматі video on demand (VOD), тобто реліз напряму на цифрових платформах без широкого театрального прокату.

Кракен

Країна: Норвегія

Норвегія Режисер: Пол Ойє

Пол Ойє Актори: Сара Хорамі, Міккель Братт Сільсет, Ейвінд Брантцег, Інгвільд Гольте Біґднес, Стейнар Клоуман Галлерт, Андерз Ейде

«Кракен». Офіційний трейлер

Норвезький трилер «Кракен» режисера Пол Ойє поєднує також жанри жахів, екшену і елементи міфології. Сюжет розгортається навколо морської біологині Йоганни, яка веде наукові дослідження на віддаленій рибній фермі в невеликому селищі біля одного з найдовших і найглибших фіордів Норвегії. У регіоні трапляються низка дивних явищ та подій, зокрема загибель двох місцевих підлітків. Йоганна починає підозрювати, що за цим стоїть щось більше, ніж просто природні аномалії. Поступово всі сліди ведуть до темних глибин фіорду, де, згідно з місцевими легендами, спочиває величезна істота – Кракен.

Зйомки проходили в другій половині 2024 року на західному узбережжі Норвегії, а також частково у студійних павільйонах у Фінляндії. Прем'єра «Кракена» відбулася на початку лютого 2026 року в Норвегії. Згодом стрічка почала широкий міжнародний прокат, включно з продажем прав у Північну Америку та Латинську Америку. Бюджет фільму склав понад $6 млн. У світовому прокаті стрічка «Кракен» вже зібрала понад $14 млн.

Відьма: Родове прокляття

Країна: США

США Режисерка: Ангела Гулнер

Ангела Гулнер Актори: Патриція Гітон, Корбін Бернсен, Кеті Паркер, Емма Фіцпатрік, Марі Басс, Ганна Різ, Теса Ловінг

«Відьма: Родове прокляття». Офіційний трейлер

Американський психологічний горор «Відьма: Родове прокляття» режисерки Ангели Гулнер розповідає про древнє зло, що жило в стінах родового маєтку. Сюжет зосереджений навколо молодої матері, яка після народження дитини повертається до батьківської хати, де вже давно не жила. В пошуках спокою й відновлення вона разом із немовлям має намір почати новий етап життя. Але замість цього відчуває невидиму й могутню присутність, що «сидить» у стінах будинку та живиться страхами жінок її роду.

Світова прем'єра стрічки відбулася ще в жовтні 2024 року на фестивальних майданчиках і частково у прокаті. В український кінопрокат фільм «Відьма: Родове прокляття», який має обмеження «від 16 років», виходить лише зараз. Бюджет стрічки продюсери не розголошували. Стрічка створена малими студіями Rebellium Films та Wicked Myth Films. До виробництва були залучені й локальні продакшени.