Повертаються в русло балад. Азербайджан представив заявку на Євробаченні у Відні

Азербайджан є однією з наймолодших країн на конкурсі, дебютувавши у 2008 році

Азербайджан представить переможниця місцевого «Голосу»

Jiva з піснею Just Go («Просто йди») представить Азербайджан на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком».

Профіль Азербайджану на конкурсі Кількість виступів: 17 Дебют країни: 2008 рік (Elnur & Samir – Day After Day, восьме місце) Найкращий результат: перемога (Ell/Nikki – Running Scared, 2011 рік) Минулорічний результат: непрохід до фіналу (Mamagama – Run With U)

Вибір виконавиці і пісні

Представника Азербайджану на Євробаченні-2026 обрали шляхом внутрішнього відбору, організованого мовником İTV. Цю практику країна застосовує вже 12 років, адже останній їхній національний відбір відбувся у 2014 році, де перемогла Dilara Kazimova. 15 грудня 2025 року телекомпанія оголосила прийом заявок від артистів і авторів пісень, який тривав до 18 січня 2026 року. Усього надійшло 186 композицій, з яких 107 були подані місцевими авторами.

Після попереднього розгляду професійна комісія відібрала 18 кандидатів, яких запросили на живі прослуховування та інтерв’ю. За підсумками цього етапу сформували шортлист із трьох фіналістів. Остаточне рішення ухвалювали журі разом зі спеціальною фокус-групою, яка оцінювала потенціал артистів для виступу на міжнародній сцені.

У підсумку 6 березня 2026 року мовник офіційно оголосив, що країну на конкурсі представить співачка Jiva. Її конкурсна пісня Just Go була написана та створена азербайджано-американським композитором Fuad Javadov. Композиція поєднує емоційну історію про кохання, розчарування та внутрішню силу. Основною ідеєю пісні є пошук себе після болісного розриву стосунків і готовність розпочати новий життєвий етап, залишивши минуле позаду.

Пісня представниці Азербайджану на Євробаченні-2026: Jiva – Just Go («Просто йди»)

Jiva (справжнє ім’я – Jamila Hashimova) – азербайджанська співачка, чия музична кар’єра розпочалася ще у 2003 році, коли вона посіла друге місце на конкурсі Baku Autumn. Через кілька років, у 2007-му, артистка також взяла участь у музичному телепроєкті Show Time.

Упродовж кар’єри Jiva брала участь у різних музичних проєктах і співпрацювала з відомими колективами. Зокрема, вона виступала разом із ансамблем RAST Ensemble, яким керує Rashad Hashimov, а також з’являлася на сцені Montreux Jazz Festival. Пізніше вона стала вокалісткою гурту Hazz Band, де поєднувала джазові елементи із сучасним поп-звучанням.

З 2017 року співачка зосередилася на сольній кар’єрі. Вона випускає музику в жанрах поп, денс і R&B та виконує пісні різними мовами, включно з російською. Важливим етапом у її кар’єрі стала перемога у шоу The Voice of Azerbaijan у 2025 році.

Її зв’язок із Євробаченням почався ще раніше: у 2011 році Jiva увійшла до трійки найкращих у національному відборі Азербайджану на конкурс, але саме тоді перемогли Eldar Parviz oglu Gasimov та Nigar Aydin kizi Jamal, яких світ знає під псевдонімами Ell/Nikki як переможців головного музичного конкурсу Європи.

