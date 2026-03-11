Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Повертаються в русло балад. Азербайджан представив заявку на Євробаченні у Відні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Азербайджан є однією з наймолодших країн на конкурсі, дебютувавши у 2008 році
фото: соціальні мережі Jiva

Азербайджан представить переможниця місцевого «Голосу»

Jiva з піснею Just Go («Просто йди») представить Азербайджан на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком».

Профіль Азербайджану на конкурсі 

Кількість виступів: 17

Дебют країни: 2008 рік (Elnur & Samir – Day After Day, восьме місце)

Найкращий результат: перемога (Ell/Nikki – Running Scared, 2011 рік)

Минулорічний результат: непрохід до фіналу (Mamagama – Run With U)

Вибір виконавиці і пісні

Представника Азербайджану на Євробаченні-2026 обрали шляхом внутрішнього відбору, організованого мовником İTV. Цю практику країна застосовує вже 12 років, адже останній їхній національний відбір відбувся у 2014 році, де перемогла Dilara Kazimova. 15 грудня 2025 року телекомпанія оголосила прийом заявок від артистів і авторів пісень, який тривав до 18 січня 2026 року. Усього надійшло 186 композицій, з яких 107 були подані місцевими авторами.

Після попереднього розгляду професійна комісія відібрала 18 кандидатів, яких запросили на живі прослуховування та інтерв’ю. За підсумками цього етапу сформували шортлист із трьох фіналістів. Остаточне рішення ухвалювали журі разом зі спеціальною фокус-групою, яка оцінювала потенціал артистів для виступу на міжнародній сцені.

У підсумку 6 березня 2026 року мовник офіційно оголосив, що країну на конкурсі представить співачка Jiva. Її конкурсна пісня Just Go була написана та створена азербайджано-американським композитором Fuad Javadov. Композиція поєднує емоційну історію про кохання, розчарування та внутрішню силу. Основною ідеєю пісні є пошук себе після болісного розриву стосунків і готовність розпочати новий життєвий етап, залишивши минуле позаду.

Пісня представниці Азербайджану на Євробаченні-2026: Jiva – Just Go («Просто йди»)

Jiva (справжнє ім’я – Jamila Hashimova) – азербайджанська співачка, чия музична кар’єра розпочалася ще у 2003 році, коли вона посіла друге місце на конкурсі Baku Autumn. Через кілька років, у 2007-му, артистка також взяла участь у музичному телепроєкті Show Time.

Упродовж кар’єри Jiva брала участь у різних музичних проєктах і співпрацювала з відомими колективами. Зокрема, вона виступала разом із ансамблем RAST Ensemble, яким керує Rashad Hashimov, а також з’являлася на сцені Montreux Jazz Festival. Пізніше вона стала вокалісткою гурту Hazz Band, де поєднувала джазові елементи із сучасним поп-звучанням.

З 2017 року співачка зосередилася на сольній кар’єрі. Вона випускає музику в жанрах поп, денс і R&B та виконує пісні різними мовами, включно з російською. Важливим етапом у її кар’єрі стала перемога у шоу The Voice of Azerbaijan у 2025 році.

Її зв’язок із Євробаченням почався ще раніше: у 2011 році Jiva увійшла до трійки найкращих у національному відборі Азербайджану на конкурс, але саме тоді перемогли Eldar Parviz oglu Gasimov та Nigar Aydin kizi Jamal, яких світ знає під псевдонімами Ell/Nikki як переможців головного музичного конкурсу Європи.

Нагадаємо, що Португалія обрала учасників на Євробаченні у Відні. Ними виявилися Bandidos do Cante, які були єдиними, хто не бойкотував конкурс через Ізраїль.

До слова, Польща визначила представницю на Євробаченні. Alicja з піснею Pray («Молитва») дізналася про це наступного дня. 

Теги: Євробачення Азербайджан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща вирішила зробити ставку на потужний вокал задля проходу до фіналу Євробачення
Польща визначила представницю на Євробаченні – вона дізналася про це наступного дня
9 березня, 12:21
Норвегія потрапляє до фіналу щороку, починаючи з 2017-го
Давид Даміано чи Фредді Мерк'юрі? Визначився учасник Євробачення у Відні від Норвегії
7 березня, 21:02
Франція востаннє перемагала на конкурсі 57 років тому
17-річна співачка представить Францію на Євробаченні у Відні
6 березня, 20:15
Велика Британія на Євробаченні регулярно отримує низькі бали від телеголосування, що заважає країні бути високо
Надихнулися Сердючкою? Велика Британія презентувала пісню для Євробачення у Відні
6 березня, 17:18
Румунія повертається на Євробачення після трирічної перерви
На перетині року й опери. Румунія обрала представника на Євробачення у Відні
4 березня, 23:36
Австралія вирішила четвертий рік поспіль відмовитися від національного відбору та обрати представника внутрішнім відбором
Dami Im напророкувала. Визначилася заявка Австралії на Євробаченні
4 березня, 17:16
Lion Ceccah виконуватиме свою пісню англійською, литовською, італійською, іспанською, французькою і німецькою
Пісня шістьма мовами. Стала відома заявка Литви на Євробаченні
2 березня, 21:00
Греція, попри лише одну перемогу, традиційно є доволі сильною на Євробаченні
Sing For Greece 2026: хто представить Грецію на Євробаченні?
15 лютого, 21:12
Данію представить член професійного журі на Євробаченні-2024
Шокував фаворитку. Визначився учасник Євробачення від Данії
14 лютого, 23:59

Шоу-біз

Повертаються в русло балад. Азербайджан представив заявку на Євробаченні у Відні
Повертаються в русло балад. Азербайджан представив заявку на Євробаченні у Відні
Скандал через підтримку Ані Лорак та Повалій. Іво Бобул «поховав» Євгена Рибчинського
Скандал через підтримку Ані Лорак та Повалій. Іво Бобул «поховав» Євгена Рибчинського
«Іванушки» без International: гурт змінив назву через заборону англіцизмів у РФ
«Іванушки» без International: гурт змінив назву через заборону англіцизмів у РФ
Козловський зупинив концерт в Кременчуці і пообіцяв приїхати іншим разом (відео)
Козловський зупинив концерт в Кременчуці і пообіцяв приїхати іншим разом (відео)
Концерт у День пам’яті жертв Голодомору. Ольга Цибульська прокоментувала скандал
Концерт у День пам’яті жертв Голодомору. Ольга Цибульська прокоментувала скандал
«Дипломована коханка». Колишня Остапчука відреагувала на чутки про роман із Шуфричем
«Дипломована коханка». Колишня Остапчука відреагувала на чутки про роман із Шуфричем

Новини

В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 10 березня
Вчора, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
9 березня, 20:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua