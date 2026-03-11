Драматична і складна. Чехія представила пісню для Євробачення у Відні

Чехія минулоріч була представлена чоловічою баладою і не змогла потрапити до фіналу

На конкурсі Чехію представить 23-річний співак

Daniel Žižka з піснею Crossroads («Перехрестя») представить Чехію на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком».

Профіль Чехії на конкурсі Кількість виступів: 13 Дебют країни: 2007 рік (Kabát – Malá dáma, непрохід до фіналу) Найкращий результат: шосте місце (Mikolas Josef – Lie To Me, 2018 рік) Минулорічний результат: непрохід до фіналу (Adonxs – Kiss Kiss Goodbye)

Вибір виконавця і пісні

Внутрішній відбір проходив через відкритий прийом заявок, який тривав шість тижнів – з вересня до середини жовтня. За цей час мовник отримав близько 260 композицій. Подані заявки оцінювалися комбінацією експертного журі та громадського голосування, після чого було обрано фінального кандидата.

Чеський мовник Česká televize за кілька днів до офіційного оголошення представника на Євробаченні-2026 оприлюднив серію тизерних фотографій, підігріваючи інтерес до майбутнього учасника. Тоді було відомо лише те, що Чехії на ювілейному 70-му конкурсі представить чоловік. Самого артиста пообіцяли назвати 8 березня о 20:00 за центральноєвропейським часом, тоді як прем’єра конкурсної пісні була запланована на 11 березня.

Після кількох днів спекуляцій у соцмережах країна нарешті розкрила ім’я свого представника: у Відні Чехію представить співак Daniel Žižka. Його конкурсна пісня має назву Crossroads, а її офіційний реліз відбудеться 11 березня о 20:00. Щоправда, опівночі пісня вже з'явилася у відкритому доступі.

Голова чеської делегації Kryštof Šámal розповів, що під час першого виконання пісні у студії команда була вражена впевненістю та точністю артиста. За його словами, виступ був технічно бездоганним і водночас дуже емоційним, що одразу показало – перед ними музикант, який добре розуміє власну творчу ідентичність.

Сам Daniel Žižka зізнається, що дуже радий можливості виступити на Євробаченні, однак уже повністю зосереджений на підготовці. Співак наголошує, що хоче привезти на конкурс передусім музику та емоцію, а не робити ставку на надмірне шоу чи ефекти. За його словами, він прагне виступити чесно як артист і представити власний стиль перед міжнародною аудиторією.

Пісня представника Чехії на Євробаченні-2026: Daniel Žižka – Crossroads («Перехрестя»)

Daniel Žižka – 23-річний чеський співак, автор пісень і актор з Праги, який вважається одним із перспективних молодих артистів країни. Музикою він почав займатися дуже рано: власні пісні почав писати ще у десятирічному віці, а першу композицію професійно записав, коли йому було лише 15 років.

Його творчість поєднує елементи інді-попу та ембієнт-музики, формуючи впізнаване й атмосферне звучання. На початку кар’єри він випускав музику під сценічним ім’ям Daniell, з яким отримав перші успіхи в чеських радіочартах. Під цим псевдонімом вийшли кілька синглів, зокрема Aim, Go On та Wrong. Після цього артист повернувся до виступів під власним ім’ям, Daniel Žižka, і розпочав новий етап творчої діяльності.

Поштовхом для розвитку сольної кар’єри стала співпраця з чеською співачкою Barbora Mochowa, після якої він почав активно виступати у клубах та на концертних майданчиках. Однією з важливих подій стала презентація синглу 23:23 у Bethlehem Chapel, де співак виступив у супроводі Czech Radio Symphony Orchestra. Ця пісня стала першим релізом із його майбутнього дебютного мініальбому.

Окрім музики, Жижка також працює як актор. Чеські глядачі могли побачити його у серіалах Ochránce та Pan profesor. Паралельно він навчається естрадному вокалу та композиції у Jaroslav Ježek Conservatory у Празі. Найближчим часом артист планує випустити свій дебютний EP, який має стати новим етапом у його творчій кар’єрі.

Нагадаємо, що Азербайджан на Євробаченні-2026 представить переможниця місцевого «Голосу». Jiva виконає пісню Just Go («Просто йди») у Відні.

До слова, Португалія обрала учасників на Євробаченні у Відні. Ними виявилися Bandidos do Cante, які були єдиними, хто не бойкотував конкурс через Ізраїль.