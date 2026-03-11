«Іванушки» без International: гурт змінив назву через заборону англіцизмів у РФ

Продюсер гурту Ігор Матвієнко заявив, що підтримує такі зміни, оскільки іноземні запозичення «задовбали»

Відомий бойз-бенд 90-х, відомий протягом майже 30 років як «Иванушки International», скоротив свою назву. Тепер колектив називатиметься просто «Іванушки», оскільки друга частина назви підпадає під дію російського законодавства про обмеження використання англіцизмів. Про це пише «Главком».

Продюсер гурту Ігор Матвієнко заявив, що цілком підтримує такі зміни. За його словами, іноземні запозичення «задовбали», а для тих колег по цеху, які все ж захочуть залишити англійські назви, він запропонував запровадити додатковий податок.

Гурт був створений у 1995 році, і від самого початку концепція будувалася на поєднанні трьох максимально несхожих образів (Андрій Григор'єв-Апполонов, Кирило Андрєєв та Ігор Сорін). Слово «International» у назві символізувало міжнародний масштаб та сучасність формату, проте після трьох десятиліть існування від нього вирішили відмовитися на користь «традиційного» варіанту.

