«Іванушки» без International: гурт змінив назву через заборону англіцизмів у РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Monumental Vision

Продюсер гурту Ігор Матвієнко заявив, що підтримує такі зміни, оскільки іноземні запозичення «задовбали»

Відомий бойз-бенд 90-х, відомий протягом майже 30 років як «Иванушки International», скоротив свою назву. Тепер колектив називатиметься просто «Іванушки», оскільки друга частина назви підпадає під дію російського законодавства про обмеження використання англіцизмів. Про це пише «Главком».

Продюсер гурту Ігор Матвієнко заявив, що цілком підтримує такі зміни. За його словами, іноземні запозичення «задовбали», а для тих колег по цеху, які все ж захочуть залишити англійські назви, він запропонував запровадити додатковий податок.

Гурт був створений у 1995 році, і від самого початку концепція будувалася на поєднанні трьох максимально несхожих образів (Андрій Григор'єв-Апполонов, Кирило Андрєєв та Ігор Сорін). Слово «International» у назві символізувало міжнародний масштаб та сучасність формату, проте після трьох десятиліть існування від нього вирішили відмовитися на користь «традиційного» варіанту.

Раніше повідомлялося, що російська акторка Маша Машкова заявила, що ненавидить Путіна та зізналася, що їй страшно жити в країні, якою керує Дональд Трамп. Акторка поділилася своїми думками та страхом, який вона відчуває через загострення конфлікту на Близькому Сході. 

Маша Машкова розповіла, що з 28 лютого цього року вона відчуває страх та почувається погано. За її словами, вона перебувала в подібному стані на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Акторка додала, що ненавидить війни та диктаторів, як Путін, що їх розпочинають. «Я ненавиджу війни, я ненавиджу диктаторів, будь то Мадуро, Хамені, Путін», – сказала акторка.

До слова, Путін привітав із днем народження акторку Олену Яковлєву, яка народилася в Україні. Російський диктатор не залишив акторку без компліментів. 

Привітання 65-річної Олени Яковлєвої з'явилося на сайті Кремля. Путін побажав акторці натхнення та здоров’я в її ювілей та не забув нагадати про її чарівність та талант.

