80-річчя з дня народження народного артиста Петра Бенюка: шлях актора у кіно та театрі

4 березня виповнюється 80 років із дня народження видатного українського актора театру й кіно, народного артиста України Петра Михайловича Бенюка. «Главком» розповідає про творчість артиста, його досягнення та головні ролі в кіно та театрі.

Петро Бенюк народився 4 березня 1946 року на Івано-Франківщині в селищі Битків. Актор був у шлюбі з Бенюк Ларисою та мав двох дітей Петра та Павла. Петро Бенюк також є братом відомого українського актора Богдана Бенюка.

Серед фільмографії Петра Бенюка безлічі ролей не лише в кіно, але й у театрі. Шлях Петра Бенюка в акторстві почався зі здобуття профільної освіти, він закінчив театральний факультет Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого. Там він здобував акторські навички в майстернях Олександри Смолярової, Бориса Ставицького та Юрія Олененка.

Після навчання Петро Бенюк працював у складі трупи Національного академічного українського драматичного театру ім. М. Заньковецької у Львові. Тоді актор зіграв понад 70 ролей, серед них вистави «Останній гречкосій», «Оргія», «Візит старої дами», «Невольник», «Сто тисяч» та інші.

Ролі Петра Бенюка в театрі

«Сто тисяч» Івана Карпенко-Карого – Калитка;

«Пригоди бравого вояки Швейка» Карела Чапека – Швейк;

«Невольник» Тараса Шевченка – Зачепа, запорожець, козаки;

«Останній гречкосій» Ореста Огородника – Дмитро;

«Танго» Славомира Мрожека – Едек;

«Візит літньої пані» Фрідріха Дюрренматта – Поліцай;

«Тартюф» Жана-Батиста Мольєра – Оргон;

«Трибунал» Андрія Макайонка – Сироєдов.

Ролі Петра Бенюка в кіно

Життя Петра Бенюка було тісно пов’язане з кіно. Він зіграв понад 50 ролей у кіно, за окремі роботи він був нагороджений відзнаками. Наприклад, за роль кооператора Рони у фільмі «Сашко-реформатор, або Довженко починається» Петро Бенюк отримав «Золотий приз журі» Міжнародного кінофестивалю в Дамаску, а за роль у фільмі «Заграва» приз «Корона Карпат».

«Туфлі із золотими пряжками» – Вартовий

«Таємниці святого Юра» – Степан

«Грішник» – Начальник відділу кадрів

«Годинникар і курка» – Капельмейстер Курка

«Камінна душа» – Отець Василій

«Гори димлять» – Товстун

«Відьма» – Місюра

«Голод-33» – Шикрятов

«Тримайся, козаче!» – Яр-Хмара

«Увага, відьми!» – Лепестюк

«Тарас Шевченко. Заповіт» – Диякон

«Ціна голови» – Лікар

«Повітряні пірати» – Лейтенант міліції

«Кому вгору, кому вниз» – Петро Бублик

«Злочин із багатьма невідомими» – Ян Яйко

«Вперед, за скарбами гетьмана» – Генерал СБУ

«Ісус, син Бога живого»

«Judenkreis, або Вічне колесо» – Квятковський

«Роксолана. Улюблена дружина Халіфа» – Кизляр-ага

«Втрачений рай» – Летюк

«Сашко-реформатор, або Довженко починається» – Кооператор Рона

«Заграва» – Рассапончик

«На краю безодні» – Микита Хрущов

«Зрадник, який врятував Світ» – Микита Хрущов

«Король Данило» – Папа Римський Інокентій IV

Відзнаки та нагороди Петра Бенюка

Петро Бенюк свого часу отримав звання народного артиста України фото з відкритих джерел

Петро Бенюк у 1996 році отримав звання народного артиста України. Також актор входив до Українського театрального товариства та Спілки кінематографістів України. Крым цього, Петро Бенюк був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Петро Бенюк помер 9 квітня у 2019 році у Львові внаслідок інсульту. Актора поховали на Личаківському цвинтарі. У Національному українському академічному драматичному театрі імені Марії Заньковецької, де грав Петро Бенюк, його називали легендою та справжнім талантом театру.

«Сьогодні з життя пішов видатний актор театру та кіно народний артист України Петро Бенюк. Все життя він присвятив творчості. Армія його фанатів не полишала свого кумира ніколи», – зазначали в театрі. Актор присвятив усе своє життя творчості та сцені. Під час вистав з участю Петра Бенюка зали були повні глядачів.