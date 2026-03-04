Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

80-річчя з дня народження народного артиста Петра Бенюка: шлях актора у кіно та театрі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
4 березня Петру Бенюку виповнилося б 80 років
фото: ademulov.io.ua

Петро Бенюк пішов із життя у 2019 році через інсульт

4 березня виповнюється 80 років із дня народження видатного українського актора театру й кіно, народного артиста України Петра Михайловича Бенюка. «Главком» розповідає про творчість артиста, його досягнення та головні ролі в кіно та театрі.

Петро Бенюк народився 4 березня 1946 року на Івано-Франківщині в селищі Битків. Актор був у шлюбі з Бенюк Ларисою та мав двох дітей Петра та Павла. Петро Бенюк також є братом відомого українського актора Богдана Бенюка.

Серед фільмографії Петра Бенюка безлічі ролей не лише в кіно, але й у театрі
Серед фільмографії Петра Бенюка безлічі ролей не лише в кіно, але й у театрі
фото з відкритих джерел

Серед фільмографії Петра Бенюка безлічі ролей не лише в кіно, але й у театрі. Шлях Петра Бенюка в акторстві почався зі здобуття профільної освіти, він закінчив театральний факультет Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого. Там він здобував акторські навички в майстернях Олександри Смолярової, Бориса Ставицького та Юрія Олененка.

Петро Бенюк помер 9 квітня у 2019 році у Львові внаслідок інсульту
Петро Бенюк помер 9 квітня у 2019 році у Львові внаслідок інсульту
фото з відкритих джерел

Після навчання Петро Бенюк працював у складі трупи Національного академічного українського драматичного театру ім. М. Заньковецької у Львові. Тоді актор зіграв понад 70 ролей, серед них вистави «Останній гречкосій», «Оргія», «Візит старої дами», «Невольник», «Сто тисяч» та інші.

Ролі Петра Бенюка в театрі

Петро Бенюк зіграв понад 70 ролей у театрі
Петро Бенюк зіграв понад 70 ролей у театрі
фото з відкритих джерел
  • «Сто тисяч» Івана Карпенко-Карого – Калитка;
  • «Пригоди бравого вояки Швейка» Карела Чапека – Швейк;
  • «Невольник» Тараса Шевченка – Зачепа, запорожець, козаки;
  • «Останній гречкосій» Ореста Огородника – Дмитро;
  • «Танго» Славомира Мрожека – Едек;
  • «Візит літньої пані» Фрідріха Дюрренматта – Поліцай;
  • «Тартюф» Жана-Батиста Мольєра – Оргон;
  • «Трибунал» Андрія Макайонка – Сироєдов.

Ролі Петра Бенюка в кіно

Життя Петра Бенюка було тісно пов’язане з кіно
Життя Петра Бенюка було тісно пов’язане з кіно
фото з відкритих джерел

Життя Петра Бенюка було тісно пов’язане з кіно. Він зіграв понад 50 ролей у кіно, за окремі роботи він був нагороджений відзнаками. Наприклад, за роль кооператора Рони у фільмі «Сашко-реформатор, або Довженко починається» Петро Бенюк отримав «Золотий приз журі» Міжнародного кінофестивалю в Дамаску, а за роль у фільмі «Заграва» приз «Корона Карпат».

  • «Туфлі із золотими пряжками» – Вартовий
  • «Таємниці святого Юра» – Степан
  • «Грішник» – Начальник відділу кадрів
  • «Годинникар і курка» – Капельмейстер Курка
  • «Камінна душа» – Отець Василій
  • «Гори димлять» – Товстун
  • «Відьма» – Місюра
  • «Голод-33» – Шикрятов
  • «Тримайся, козаче!» – Яр-Хмара
  • «Увага, відьми!» – Лепестюк
  • «Тарас Шевченко. Заповіт» – Диякон
  • «Ціна голови» – Лікар
  • «Повітряні пірати» – Лейтенант міліції
  • «Кому вгору, кому вниз» – Петро Бублик
  • «Злочин із багатьма невідомими» – Ян Яйко
  • «Вперед, за скарбами гетьмана» – Генерал СБУ
  • «Ісус, син Бога живого»
  • «Judenkreis, або Вічне колесо» – Квятковський
  • «Роксолана. Улюблена дружина Халіфа» – Кизляр-ага
  • «Втрачений рай» – Летюк
  • «Сашко-реформатор, або Довженко починається» – Кооператор Рона
  • «Заграва» – Рассапончик
  • «На краю безодні» – Микита Хрущов
  • «Зрадник, який врятував Світ» – Микита Хрущов
  • «Король Данило» – Папа Римський Інокентій IV

Відзнаки та нагороди Петра Бенюка

Петро Бенюк свого часу отримав звання народного артиста України
Петро Бенюк свого часу отримав звання народного артиста України
фото з відкритих джерел

Петро Бенюк у 1996 році отримав звання народного артиста України. Також актор входив до Українського театрального товариства та Спілки кінематографістів України. Крым цього, Петро Бенюк був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Петро Бенюк помер 9 квітня у 2019 році у Львові внаслідок інсульту. Актора поховали на Личаківському цвинтарі. У Національному українському академічному драматичному театрі імені Марії Заньковецької, де грав Петро Бенюк, його називали легендою та справжнім талантом театру.

«Сьогодні з життя пішов видатний актор театру та кіно народний артист України Петро Бенюк. Все життя він присвятив творчості. Армія його фанатів не полишала свого кумира ніколи», – зазначали в театрі. Актор присвятив усе своє життя творчості та сцені. Під час вистав з участю Петра Бенюка зали були повні глядачів. 

Читайте також:

Теги: кіно театр актор день народження народний артист

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Павло Текучев зіграв закарпатця Андрія Ворона у фільмі «Вічник»
Актор Павло Текучев: У лютому 2022 року Резнікович просив трупу дочекатися...
16 лютого, 17:00
Сергій Кулибишев: «У кожному з цих героїв є частинка мене»
«Ховаючи колишню». Інтерв'ю з режисером, що створив серіал-сенсацію
22 лютого, 16:00
За словами Текучева, Резнікович спочатку йому видавався людиною, «закоханою в театр до мозку кісток»
Актор театру Лесі Українки розповів, що режисер Резнікович казав трупі перед втечею у Москву
17 лютого, 23:20
Актор-воїн Олександр Зарубей пояснив роль мови на фронті
Військовий та актор пояснив, як ЗСУ використовують російську мову проти ворога
18 лютого, 18:39
Сергій Кисіль у ролі мера Тихої Нави
Як знімали «Тиху Наву»: усе, що ви хотіли знати про найтрендовіший український серіал
8 лютого, 20:30
Адвокат Ступки просив суд призначити його клієнту 170 тис. грн штрафу
П’яна ДТП. Верховний суд вирішив долю Остапа Ступки
12 лютого, 08:09
Дехто з українських зірок виїхали до Росії, де вони продовжують жити та працювати
Хто з українських зірок виїхав за кордон під час війни: список артистів
24 лютого, 10:21
Під час знімального процесу фільму Shark забезпечував повітряну зйомку та збір даних у форматі художнього кіно
Український безпілотник Shark став зіркою художнього фільму (відео)
25 лютого, 08:25
Українці підмітили те, як Владсилаву Гераскевичу пощастило мати такого батька, як Михайло Гераскевич
«Моя вічна опора». Владислав Гераскевич показав своє дитяче фото з батьком
27 лютого, 11:47

Шоу-біз

80-річчя з дня народження народного артиста Петра Бенюка: шлях актора у кіно та театрі
80-річчя з дня народження народного артиста Петра Бенюка: шлях актора у кіно та театрі
«Кутюр» з Анджеліною Джолі та возз'єднання зірок «Гри престолів». Кінопрем'єри тижня
«Кутюр» з Анджеліною Джолі та возз'єднання зірок «Гри престолів». Кінопрем'єри тижня
Зірка фільму «Зловісні мерці» Брюс Кемпбелл захворів на рак
Зірка фільму «Зловісні мерці» Брюс Кемпбелл захворів на рак
Співачка Марія Бурмака пригадала про курйозну розмову з Ніною Матвієнко
Співачка Марія Бурмака пригадала про курйозну розмову з Ніною Матвієнко
Суперзірки легендарної «Смерічки» через 50 років. Фото з-за куліс Львівської опери
Суперзірки легендарної «Смерічки» через 50 років. Фото з-за куліс Львівської опери
Гурт зі США поїхав у тур Росією та показався на Красній площі: реакція українців
Гурт зі США поїхав у тур Росією та показався на Красній площі: реакція українців

Новини

Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
2 березня, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
2 березня, 16:37

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua