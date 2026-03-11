Головна Скотч Шоу-біз
Комікеса Лєра Мандзюк разом із гуртом Surface Tension записали пісню для штурмовиків 128 ОГШБр (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Лєра Мандзюк та гурт Surface Tension збирали дрони та вчилися урокам першої медичної допомоги на фронті
колаж: glavcom.ua

Гасло бригади «Лем ми» стало назвою пісні в рамках проєкту «Фронтова Студія»

У новому випуску проєкту «Фронтова Студія» взяли участь стендап-комікеса Лєра Мандзюк та військові з Хмельницького хардкор-гурту Surface Tension. Про це повідомляє «Главком» на пресслужбу проєкту.

Лєра Мандзюк та музиканти гурту Surface Tension – гітарист Максим Засонов з псевдонімом Арієць, вокаліст Володимир з позивним ГУРУ поспілкувалися з різними підрозділами 128-ї бригади. Артисти навчили у ЗСУ першої медичної допомоги та навіть попрактикувалися у збиранні дронів.

Комікеса та музиканти попрактикувалися у збиранні дронів
Комікеса та музиканти попрактикувалися у збиранні дронів
фото: Cultural Forces Music/YouTube

Лера Мандзюк прокоментувала свій візит до та проведений час з військовими: «На таких людях, яких ви побачите в цьому епізоді, тримається вся наша Україна. Навіть не так важлива техніка чи професійність, як дух людей, які тут». Одним з найяскравіших спогадів Лери Мандзюк була її зустріч з бойовою медикинею Ярославою з позивним Славік. «Це неймовірна жінка. Я б хотіла хоча б трішки бути схожою на неї», – зізналася артистка.

Комікеса взяла участь у занятті з першої медичної допомоги
Комікеса взяла участь у занятті з першої медичної допомоги
фото: Cultural Forces Music/YouTube

У своїй пісні про 128 бригаду гурт Surface Tension хотіли виокремити її сімейність та особливість. Пісня гурту для 128 Закарпатської бригади називається «Лем ми». «Перейшли сині гори, щоб вступити в бій», – йдеться в одному з рядків пісні.

До слова, гурт Surface Tension здобув свою популярність на початку повномасштабного вторгнення після релізу їхньої пісні «Ми вас всіх уб’єм». На початку вторгнення музиканти займалися волонтерством, а потім вступили ЗСУ. музиканти служили у 38-й бригаді морської піхоти, Силах безпілотних систем та підрозділі ССО.

Комікеса Лєра Мандзюк разом із гуртом військоих Surface Tension записали пісню для 128 ОГШБр
Комікеса Лєра Мандзюк разом із гуртом військоих Surface Tension записали пісню для 128 ОГШБр
фото: Cultural Forces Music/YouTube

128-й окрема гірська-штурмова Закарпатська бригада наразі тримає оборону на Запорізькому напрямку. Бригада має власне гасло «Лем ми», що з лемківського діалекту означає «Тільки ми». Саме ця фраза стала назва нової пісні від «Фронтової студії».

Нагадаємо, Співачка, поетеса та блогерка Lely45, справжнє ім’я Людмила Білоусова, взяла участь у проєкті «Фронтової Cтудії» та записала пісню «У смерті плани» для морпіхів 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Також повідомлялося, перший сезон «Фронтової студії» відбувся 11 листопада, у ньому музикант Саша Чемеров та репер Гоня відвідали 30-ту ОМБр імені князя Костянтина Острозького. Під час цього епізоду артисти проводили час із військовими, керували дронами, вчилися та слухали захисників, щоб згодом створити пісню.

