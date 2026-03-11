Комікеса Лєра Мандзюк разом із гуртом Surface Tension записали пісню для штурмовиків 128 ОГШБр (відео)

Гасло бригади «Лем ми» стало назвою пісні в рамках проєкту «Фронтова Студія»

У новому випуску проєкту «Фронтова Студія» взяли участь стендап-комікеса Лєра Мандзюк та військові з Хмельницького хардкор-гурту Surface Tension. Про це повідомляє «Главком» на пресслужбу проєкту.

Лєра Мандзюк та музиканти гурту Surface Tension – гітарист Максим Засонов з псевдонімом Арієць, вокаліст Володимир з позивним ГУРУ поспілкувалися з різними підрозділами 128-ї бригади. Артисти навчили у ЗСУ першої медичної допомоги та навіть попрактикувалися у збиранні дронів.

Комікеса та музиканти попрактикувалися у збиранні дронів фото: Cultural Forces Music/YouTube

Лера Мандзюк прокоментувала свій візит до та проведений час з військовими: «На таких людях, яких ви побачите в цьому епізоді, тримається вся наша Україна. Навіть не так важлива техніка чи професійність, як дух людей, які тут». Одним з найяскравіших спогадів Лери Мандзюк була її зустріч з бойовою медикинею Ярославою з позивним Славік. «Це неймовірна жінка. Я б хотіла хоча б трішки бути схожою на неї», – зізналася артистка.

Комікеса взяла участь у занятті з першої медичної допомоги фото: Cultural Forces Music/YouTube

У своїй пісні про 128 бригаду гурт Surface Tension хотіли виокремити її сімейність та особливість. Пісня гурту для 128 Закарпатської бригади називається «Лем ми». «Перейшли сині гори, щоб вступити в бій», – йдеться в одному з рядків пісні.

До слова, гурт Surface Tension здобув свою популярність на початку повномасштабного вторгнення після релізу їхньої пісні «Ми вас всіх уб’єм». На початку вторгнення музиканти займалися волонтерством, а потім вступили ЗСУ. музиканти служили у 38-й бригаді морської піхоти, Силах безпілотних систем та підрозділі ССО.

Комікеса Лєра Мандзюк разом із гуртом військоих Surface Tension записали пісню для 128 ОГШБр фото: Cultural Forces Music/YouTube

128-й окрема гірська-штурмова Закарпатська бригада наразі тримає оборону на Запорізькому напрямку. Бригада має власне гасло «Лем ми», що з лемківського діалекту означає «Тільки ми». Саме ця фраза стала назва нової пісні від «Фронтової студії».

Нагадаємо, Співачка, поетеса та блогерка Lely45, справжнє ім’я Людмила Білоусова, взяла участь у проєкті «Фронтової Cтудії» та записала пісню «У смерті плани» для морпіхів 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Також повідомлялося, перший сезон «Фронтової студії» відбувся 11 листопада, у ньому музикант Саша Чемеров та репер Гоня відвідали 30-ту ОМБр імені князя Костянтина Острозького. Під час цього епізоду артисти проводили час із військовими, керували дронами, вчилися та слухали захисників, щоб згодом створити пісню.