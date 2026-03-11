Скандал через підтримку Ані Лорак та Повалій. Іво Бобул «поховав» Євгена Рибчинського

Співак прокоментував допис композитора із критикою у свою сторону

Народний артист України Іво Бобул публічно відповів на критику в його сторону від композитора Євгена Рибчинського. Іво Бобул «поховав» композитора за дорікання йому у підтримці Таїсії Повалій та Ані Лорак. Як повідомляє «Главком», про це співак висловився у коментарі для проєкту «Наодинці з Гламуром».

На питання журналістки, що Іво Бобул думає про звернення Євгена Рибчинського, де той відправив його за крейсером «Москва», співак відповів: «А що він – мій тато? Я що – його син? Він для мене просто помер. Я його не знаю і хочу забути про нього, хоча знаю його з дитинства».

Співак також окремо прокоментував допис Євгена Рибчинського з критикою в його сторону. «На ображених не ображаюся. Це дурня якась! Він на себе дуже багато взяв», – сказав Бобул.

Євген Рибчинський розритикував Іво Бобула фото: Рибчинський Євген/Facebook

Артист заявив, що не знає, хто такий Євген Рибчинський та не вважає його поетом. Співак визнає творчість лише його батька поета та драматурга Юрія Рибчинського. Також Іво Бобул зазначив, що Євген Рибчинський свого часу писав пісні для Таїсії Повалій. «А хто її підніс на п'єдестал? Я писав їй пісні чи він?» – додав артист.

Крім цього, Іво Бобул прокоментував своє інтерв’ю, де він говорив про Ані Лорак та Таїсію Повалій. «Я говорив те, що я відчуваю, що мені болить. І мені дуже сподобалося це інтерв'ю. Так, мене лаяли, проклинали на чому світ стоїть, писали різні гидоти, але я роблю свою справу – чесно і нікого не ображаючи», – пояснив Іво свої слова.

Нагадаємо, поет і композитор Євген Рибчинський публічно розкритикував народного артиста України Іво Бобула, який назвав Ані Лорак і Таїсію Повалій «прекрасними співачками», яких нібито змусили виїхати до Росії через погані умови в Україні. Рибчинський зазначив, що в умовах війни Іво Бобул не лише не продемонстрував чіткої проукраїнської позиції, а й, за його словами, публічно схвалював колишнього президента Віктора Януковича та виправдовував дії Ані Лорак і Таїсії Повалій, які працюють у країні-агресорі.

Напередодні Іво Бобул заявив, що співачкам Таїсії Повалій та Ані Лорак поставили умови, за яких вони не змогли розвивати свою кар’єру в Україні. На думку Іво Бобула, співачка Ані Лорак складала комусь конкуренцію в Україні та через поставлені їй умови, вона була вимушена піти з українського шоубізу. Водночас Таїсія Повалій, на думку Іво Бобула, обрала будувати свою кар’єру в країні-агресорці через приниження.