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Переможницю Берлінського марафону терміново доправили до лікарні після тріумфального забігу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Переможницю Берлінського марафону терміново доправили до лікарні після тріумфального забігу
Ефіопська легкоатлетка була близькою до світового рекорду в марафоні
фото: MVPHOTOS

Тігст Ассефа суттєво пошкодила ногу просто під час забігу

Ефіопська бігунка Тігст Ассефа, яка перемогла на Берлінському марафоні, отримала пошкодження ахіллового сухожилля та перенесе операцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Pura Vida Sports.

Ціна перемоги на престижних змагань

Про стан спортсменки повідомив її менеджер Джанні Демадонна. «Ахіллове сухожилля правої ноги Ассефи пошкоджене», – сказав представник спортсменки африканському виданню .

Операцію запланували на понеділок у Мюнхені. За словами Демадонни, втручання проведе німецький хірург Йоганнес Габель за повної підтримки компанії Adidas. Після марафону на сторінці Ассефи в Інстаграмі з’явилося фото, на якому її права нога зафіксована спеціальним ортезом під час того, як спортсменка перебувала в літаку.

Травма сталася безпосередньо під час марафону. На позначці 35 кілометрів Ассефа випереджала графік світового рекорду Рут Чепнгетіч на 15 секунд. Ще через п’ять кілометрів її перевага над цим темпом становила 10 секунд. Однак незабаром ефіопка почала кульгати та помітно відчувати біль. До 40-го кілометра вона тримала темп приблизно 3:04-3:06 на кілометр, але останні два кілометри подолала вже із середнім темпом близько 3:41.

Блискучий виступ Ассефи

Попри травму, Ассефа змогла дістатися фінішу першою з результатом 2:11:04 години. Від світового рекорду Чепнгетіч, 2:09:56 години, її відділили 68 секунд. Час ефіопки ж став третім найкращим в історії. 

Після фінішу спортсменці надали допомогу прямо на місці, а згодом доправили до лікарні в Берліні для додаткового обстеження. Через травму Ассефа не змогла взяти участь у церемонії нагородження та післямарафонській пресконференції. За словами її менеджера, відновлення може бути тривалим. Очікується, що Ассефа зможе повернутися до змагань приблизно через шість місяців.

До слова, одна з головних суперниць ефіопки пропускала змагання через травму ахіллового сухожилля. Йдеться про олімпійську чемпіонку Сіфан Хассан, яка представляє Нідерланди, яка пошкодила його в березні під час тренування на біговій доріжці.

Нагадаємо, що олімпійська чемпіонка Годжкінсон дізналася про незвичайну особливість свого тіла

Теги: марафон легка атлетика травма

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Легка атлетика

Переможницю Берлінського марафону терміново доправили до лікарні після тріумфального забігу
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