Співачка Бучинська показала чоловіка, якому довірила свій бізнес (фото)

Наталя Бучинська показала свого нового концертного директора

Народна артистка України Наталя Бучинська поділилася зі своєю аудиторію новиною про зміни у кар’єрі. Співачка заявила, що в неї з’явився новий концертний директор Сергій Букшин. Про це артистка розповіла на своїй сторінці у Facebook, повідомляє «Главком».

Відтепер усі запрошення на концерти співачки, гастролі, участь у заходах та загалом співпрацю з Наталією Бучинською буде контролювати Сергій Букшин.

«Дякую кожному з вас за підтримку та довіру. Попереду – нові концерти, нові хіти й багато гарних подій. Чекайте новин», – написала Наталя Бучинська. Також виконавиця поділилася спільною світлиною зі своїм новим концертним директором.

Напередодні директор та продюсер народної артистки України, співачки Наталії Бучинської Андрій Стадницький припинив з нею співпрацю після восьми років спільної роботи. За словами, Андрія Стадницького він має рухатися далі, тому він залишає Наталію Бучинську.

Наталія Бучинська підтвердила, що її директор пішов з посади. Про причини такого рішення не повідомила ні співачка, ні сам Андрій Стадницький.

