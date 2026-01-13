Головна Скотч Шоу-біз
Співачка Бучинська показала чоловіка, якому довірила свій бізнес (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Новим концертним директором Наталі Бучинської став Сергій Букшин
фото: Natalia Buchynska/Facebook

Наталя Бучинська показала свого нового концертного директора

Народна артистка України Наталя Бучинська поділилася зі своєю аудиторію новиною про зміни у кар’єрі. Співачка заявила, що в неї з’явився новий концертний директор Сергій Букшин. Про це артистка розповіла на своїй сторінці у Facebook, повідомляє «Главком».

Відтепер усі запрошення на концерти співачки, гастролі, участь у заходах та загалом співпрацю з Наталією Бучинською буде контролювати Сергій Букшин.

«Дякую кожному з вас за підтримку та довіру. Попереду – нові концерти, нові хіти й багато гарних подій. Чекайте новин», – написала Наталя Бучинська. Також виконавиця поділилася спільною світлиною зі своїм новим концертним директором.

Напередодні директор та продюсер народної артистки України, співачки Наталії Бучинської Андрій Стадницький припинив з нею співпрацю після восьми років спільної роботи. За словами, Андрія Стадницького він має рухатися далі, тому він залишає Наталію Бучинську.

Наталія Бучинська підтвердила, що її директор пішов з посади. Про причини такого рішення не повідомила ні співачка, ні сам Андрій Стадницький.

Нагадаємо, як Наталія Бучинська показала обличчя свого чоловіка Олександра Якушева на концерті до 30-річчя своєї творчості. Досі співачка приховувала не лише обличчя чоловіка, а й місце його роботи. Чоловік промовив під час інтерв'ю декілька речень: говорив про любов, про злети і падіння у стосунках, але запевнив, що обоє у парі підтримують один одного. Оператори знімали чоловіка лише зі спини.

Раніше «Главком» розповідав про те, що 18 лютого 2025 року українська співачка Наталія Бучинська відзначила особливу дату – рівно 30 років тому вона вперше вийшла на професійну сцену. Артистка поділилась відео з першого виступу на великій сцені.

Наталія Бучинська шоубіз народний артист співачка

