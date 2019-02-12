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    Шоу-биз

    Вупи Голдберг вступилась за Лиама Нисона, которого обвинили в расизме

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    Вупи Голдберг - Вупи Голдберг вступилась за Лиама Нисона, которого обвинили в расизме
    Вупи Голдберг

    Актриса считает, что в порыве злости люди могут наговорить всякое

    Лиам Нисон, который заявил о своем желании причинить вред темнокожему человеку 40 лет назад, логично оказался в центре масштабного расистского скандала, из-за которого на днях была отменена премьера его нового фильма «Снегоуборщик». И хотя сам актер неоднократно пытался оправдаться, интернет и негативно настроенное общество в эпоху тотальной толерантности сделали свое дело – Нисон сейчас не в фаворе. Заступиться за Лиама вслед за его коллегой по «Вдовам» Мишель Родригес решила темнокожая звезда – Вупи Голдберг.

    Актриса заявила, что Нисона нельзя считать расистом даже после его скандального заявления. Во время интервью The View 63-летняя Вупи сказала: «Иногда люди могут говорить разные вещи в порыве злости. Иногда такое случается. Расист ли он? Нет. Я знаю его довольно долго и думаю, что смогла бы заметить в нем расиста, я встречала их немало. Но он не такой. Неудивительно, что, если на вашего близкого человека напали, вы будете злиться и захотите мести. То, что он в итоге сказал… он понял, что эти мысли были слишком мрачными, он справился с ними».

    Напомним, что во время своего интервью в рамках промо-кампании фильма «Снегоуборщик» Лиам Нисон рассказал жуткую историю: много лет назад его подругу изнасиловал темнокожий мужчина, и актер пришел в такую ярость, что несколько дней подряд вынашивал идею спровоцировать какого-нибудь случайного темнокожего, чтобы «убить его» из мести.

    Джерело: popcornnews

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