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    Натали Портман празднует день рождения: лутшие фотосессии актрисы

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    Натали Портман празднует день рождения: лутшие фотосессии актрисы
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    Натали Портман родилась 9 июня 1981 года в Иерусалиме

    Наибольшую известность получила благодаря участию в фильмах «Леон» (1994, дебютная роль) и «Близость» (2004, премия «Золотой глобус» и номинация на премии BAFTA и «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана), а также благодаря трилогии-приквелу к «Звездным войнам». 

    Обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и «Сатурн» в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Чёрный лебедь» (2010).

    Были в карьере Портман и другие заметные роли в кино, а также в театре. Так, еще в 1990-х годах Натали сыграла главные роли в фильмах «Красивые девушки» и «Где угодно, только не здесь».

    А в июле 2001 года Натали сыграла в спектакле по пьесе А. П. Чехова «Чайка». Она побрила голову и училась говорить с британским акцентом для роли в фильме «V — значит вендетта» (2006), за которую она получила премию «Сатурн» лучшей киноактрисе. 

    Также Портман сыграла ведущие роли в исторических драмах «Призраки Гойи» (2006) и «Еще одна из рода Болейн» (2008). 

    В мае 2008 года она стала самым молодым членом жюри 61-го Каннского кинофестиваля. Ее режиссерский дебют, короткометражный фильм «Ева», открыл конкурс короткометражных фильмов 65-го Венецианского кинофестиваля.

    В 2018 году с ее участием в прокате стартовали 3 картины, в которых актрисе блестяще удалось воплотить на экране главных героинь. В научно-фантастическом триллере «Аннигиляция» она сыграла биолога Лину, побывавшую в аномальной зоне. 

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    На международном кинофестивале в Торонто была представлена драма «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована», в которой звезде довелось воплотить в кадре героиню Сэм Тернер.

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