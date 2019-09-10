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    Шоу-биз

    Вышел финальный трейлер хоррора «Доктор Сон» по роману Стивена Кинга

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    Фото: imdb - Вышел финальный трейлер хоррора «Доктор Сон» по роману Стивена Кинга
    Фото: imdb

    Главную роль исполняет Юэн Макгрегор

    Студия Warner Bros. опубликовала финальный трейлер фильма «Доктор Сон» по одноименному роману Стивена Кинга.

    Режиссер сиквела – Майк Флэнаган. Сюжет «Доктора Сна» вращается вокруг Дэнни Торренса – сына обезумевшего писателя, которого выразительно сыграл Джек Николсон в «Сиянии» 1980 года.

    Повзрослевший Торренс, роль которого на сей раз исполнил Юэн Макгрегор, пытается справиться с детской травмой и работает ординатором в хосписе. Постепенно в Торренсе пробуждается способность «сиять», и он начинает помогать безнадежно больным подготовиться к смерти. В больнице он также встречает девочку со сверхспособностями, за которой охотится мистическая организация «Истинный Узел».

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    трейлер кино
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