Вышел финальный трейлер хоррора «Доктор Сон» по роману Стивена Кинга
Фото: imdb
Главную роль исполняет Юэн Макгрегор
Студия Warner Bros. опубликовала финальный трейлер фильма «Доктор Сон» по одноименному роману Стивена Кинга.
Режиссер сиквела – Майк Флэнаган. Сюжет «Доктора Сна» вращается вокруг Дэнни Торренса – сына обезумевшего писателя, которого выразительно сыграл Джек Николсон в «Сиянии» 1980 года.
Повзрослевший Торренс, роль которого на сей раз исполнил Юэн Макгрегор, пытается справиться с детской травмой и работает ординатором в хосписе. Постепенно в Торренсе пробуждается способность «сиять», и он начинает помогать безнадежно больным подготовиться к смерти. В больнице он также встречает девочку со сверхспособностями, за которой охотится мистическая организация «Истинный Узел».
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