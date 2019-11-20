Вышел финальный трейлер «Ирландца» с Аль Пачино и Робертом Де Ниро
Премьера на Netflix 27 ноября
Вышел финальный трейлер нового фильма Мартина Скорсезе «Ирландец», где главные роли исполняют легендарные актеры – Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. Для съемок в этом фильме их специально «омолодили» с помощью компьютерных технологий.
В последнем трейлере главный герой – Фрэнк Ширан по прозвищу Ирландец ― раскаивается в своих ошибках и признает, что ему не удалось стать хорошим отцом и дедом для своих детей и внуков. Все дело в его прошлом, в котором он был наемным убийцей.
В основу сценария легла книга «Я слышал, ты красишь дома» Чарльза Брандта, рассказывающая историю реально существовавшего киллера Фрэнка Ширана, которому предписывают убийство 25 человек, в том числе профсоюзного лидера Джимми Хоффы (Аль Пачино).