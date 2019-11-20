Вышел финальный трейлер «Ирландца» с Аль Пачино и Робертом Де Ниро



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В основу сценария легла книга «Я слышал, ты красишь дома» Чарльза Брандта, рассказывающая историю реально существовавшего киллера Фрэнка Ширана

Премьера на Netflix 27 ноября

Вышел финальный трейлер нового фильма Мартина Скорсезе «Ирландец», где главные роли исполняют легендарные актеры – Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. Для съемок в этом фильме их специально «омолодили» с помощью компьютерных технологий.

В последнем трейлере главный герой – Фрэнк Ширан по прозвищу Ирландец ― раскаивается в своих ошибках и признает, что ему не удалось стать хорошим отцом и дедом для своих детей и внуков. Все дело в его прошлом, в котором он был наемным убийцей.

В основу сценария легла книга «Я слышал, ты красишь дома» Чарльза Брандта, рассказывающая историю реально существовавшего киллера Фрэнка Ширана, которому предписывают убийство 25 человек, в том числе профсоюзного лидера Джимми Хоффы (Аль Пачино).

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