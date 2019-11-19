«Аватар», «Индиана Джонс» и несколько проектов Marvel: Disney опубликовали график премьер до 2023 года
«Черная Пантера 2» выйдет на экраны 6 мая 2022 года
В ближайшие годы выйдет несколько фильмов иp киновселенной Marvel
Disney поделились графиком релизов на 2020−2023 годы. В числе предстоящих проектов несколько новых фильмов Marvel, вторая и третья части «Аватара», а также драма от Ридли Скотта с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком в главных ролях. Собрали даты важных премьер.
- Приквел King’s Man, «King's Man: Начало» – 18 сентября 2020 года.
- «Последняя дуэль» Ридли Скотта – 8 января 2021 года.
- «Черная Вдова» – 1 мая 2020 года.
- «Аватар 2» – 17 декабря 2021 года.
- «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» ― 7 мая 2021 года.
- «Тор: Любовь и гром» – 5 ноября 2021 года.
- «Индиана Джонс 5» – 9 июля 2021 года.
- Новая часть «Звездных войн» – 16 декабря 2022 года.
- «Черная Пантера 2» – 6 мая 2022 года.
- «Аватар 3» – 22 декабря 2023 года.