Вышел новый официальный трейлер «Мстителей». В нем появляется Капитан Марвел



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Премьера фильма «Мстители: Финал» в Украине намечена на 25 апреля

Студия Marvel порадовала фанатов новым трейлером самой ожидаемой картины года. .

Ранее сообщалось, что студия Disney готова выпустить в кинотеатры трехчасовую версию кинокомикса.

«Я думаю, студия хочет рассказать наилучшую историю. Нам кажется, что сейчас фильм работает хорошо, и на тест-просмотрах мы получили отличные отклики, нас все устраивает. Но мы все еще работаем, мы не закончили. Все-таки это кульминация 22 фильмов, это очень большая история, над которой надо потрудиться. Эмоции всегда были для нас важной составляющей. Когда ты должен рассказать по-настоящему сложную историю и хочешь дать персонажам эмоциональные моменты, нужна хорошая база. Сейчас складывается такое ощущение, что у нас есть три часа такой базы», - отметил Джо Руссо.

Ранее режиссёрский дуэт рассказал, что «Финал», скорее всего, будет длиннее «Войны бесконечности». Хронометраж этого фильма составил 149 минут, это самый продолжительный фильм киновселенной Marvel. При этом режиссеры уверены, что зрители смогут спокойно посмотреть фильм от начала и до конца и что антракт не понадобится.

«Мы показывали фильм зрителям уже четыре раза. Первые три раза ни один человек не вышел из зала в уборную», - сказал Энтони Руссо.

Фильм «Мстители: Финал» выйдет в украинский прокат 25 апреля 2019 года. К своим ролям в фильме вернутся Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Крис Хемсворт и другие.