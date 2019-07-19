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    Шоу-биз

    Вышел очень странный трейлер киноверсии мюзикла «Кошки» с Тейлор Свифт в главной роли

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    Вышел очень странный трейлер киноверсии мюзикла «Кошки» с Тейлор Свифт в главной роли

    Создатели фильма совместили человеческие лица и тела с кошачьей шерстью и ушами. Зрители в замешательстве

    Компания Universal Pictures выпустила первый трейлер киноверсии мюзикла «Кошки». В нем снялись Идрис Эльба, Джуди Денч, Иэн МакКеллен, Джеймс Корден и Тейлор Свифт. Однако узнать их непросто: создатели фильма решили буквально перенести стилистику легендарного мюзикла в ленту и совместили человеческие лица и тела с кошачьей шерстью и ушами, и вышло нечто странное.

    Напомним, мюзикл Эндрю Ллойда-Уэббера впервые был показан в 1981 году на сцене Нового лондонского театра, а в следующем году его показали на Бродвее. По сюжету, на ежегодном кошачьем балу собираются кошки из «Племени избранных». Они должны выбрать вожака, которому достанется право попасть в кошачий рай, а затем переродиться.

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    трейлер
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