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    Шоу-биз

    Вышел первый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» с Арнольдом Шварценеггером

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    <p>Арнольд Шварценегер&nbsp; &nbsp;</p> <p>Фото: imdb</p> - Вышел первый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» с Арнольдом Шварценеггером

    Арнольд Шварценегер   

    Фото: imdb

    Продюсером фильма стал Джеймс Кэмерон, который снял первые два фильма франшизы

    Вышел первый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» - продолжения известной саги о противостоянии людей и роботов.

    По сюжету Сара Коннор помогает девушке с синтетической кожей защитить важную для человечества девушку от новых «жидких» терминаторов.

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    Вышел первый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» с Арнольдом Шварценеггером
    Вышел первый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» с Арнольдом Шварценеггером
    Вышел первый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» с Арнольдом Шварценеггером
    Вышел первый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» с Арнольдом Шварценеггером
    Вышел первый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» с Арнольдом Шварценеггером
    Вышел первый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» с Арнольдом Шварценеггером

    Продюсером «Темных судеб» стал Джеймс Кэмерон, который снял первые два фильма франшизы. Режиссером новой ленты выступил постановщик «Дэдпула» Тим Миллер.

    К роли Сары Коннор вернулась Линда Хэмилтон, которая играла ее в фильмах Кэмерона. В трейлере появляется и Арнольд Шварцнегер, но его роль в сюжете пока не раскрывается.

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