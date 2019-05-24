Вышел первый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» с Арнольдом Шварценеггером



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Арнольд Шварценегер Фото: imdb

Продюсером фильма стал Джеймс Кэмерон, который снял первые два фильма франшизы

Вышел первый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» - продолжения известной саги о противостоянии людей и роботов.

По сюжету Сара Коннор помогает девушке с синтетической кожей защитить важную для человечества девушку от новых «жидких» терминаторов.

Продюсером «Темных судеб» стал Джеймс Кэмерон, который снял первые два фильма франшизы. Режиссером новой ленты выступил постановщик «Дэдпула» Тим Миллер.

К роли Сары Коннор вернулась Линда Хэмилтон, которая играла ее в фильмах Кэмерона. В трейлере появляется и Арнольд Шварцнегер, но его роль в сюжете пока не раскрывается.