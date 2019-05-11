Вышел первый трейлер нового сезона «Большой маленькой лжи»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: imdb

Премьера второго сезона, в котором появляется новая героиня в исполнении Мэрил Стрип, состоится 9 июня.

Телеканал HBO опубликовал первый полноценный трейлер второго сезона сериала «Большая маленькая ложь».

Главные роли в проекте все так же играют Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Зои Кравиц и Лора Дерн, но появилась новые ключевые герои - Мэрил Стрип играет свекровь героини Николь Кидман, а также детектив в исполнении Меррин Данги. И, судя по трейлеру, Стрип твердо намерена разобраться в смерти своего сына.

«Большая маленькая ложь» снята на основе одноименного романа Лианы Мориарти. Режиссером первого сезона был Жан-Марк Валле («Даласский клуб покупателей», «Острые предметы»). Вскоре после выхода сериала он заявил, что против съемок продолжения. «Сериал закончился идеально. Нет никакого смысла делать второй сезон. Это единоразовая история, которая закончилась так, чтобы зритель сам мог поразмышлять над возможным продолжением», - сказал Валле. В результате HBO утвердил в качестве постановщика англичанку Андреа Арнольд.



