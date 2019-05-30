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    Шоу-биз

    Вышел первый трейлер «Щегла» с Николь Кидман

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    imdb - Вышел первый трейлер «Щегла» с Николь Кидман
    imdb

    За свой роман писательница получила Пулитцеровскую премию

    Студия Warner Bros. опубликовала первый трейлер «Щегла» – фильма по одноименному роману Донны Тартт, за который писательница в 2014 году получила Пулитцеровскую премию.

    Роман повествует о юном Тео Деккере, чья мать трагически погибла в результате теракта в нью-йоркском Метрополитен-музее. Очнувшись после взрыва, мальчик пытается помочь старику по имени Велти, но тот умирает у него на руках. Перед смертью Велти вручает Тео свое фамильное кольцо и просит вынести из музея «Щегла» пера Карела Фабрициуса. Впоследствии картина сыграет важную роль в его судьбе.

    Маленького Тео сыграл Оакс Фегли, уже повзрослевшего Теодора играет Энсел Элгорт. Звезда «Очень странных дел» Финн Вулфард сыграл Бориса, а Николь Кидман исполняет роль миссис Барбур. Также в фильме снялись Сара Полсон (Ксандра, девушка Ларри Деккера, отца Тео), Джеффри Райт (Хоби, наставник Тео), Эшли Каммингс (Пиппа) и другие.

    Режиссером фильма выступил Джон Кроули, известный по фильму «Бруклин».

    знаменитости Николь Кидман шоу-бизнес
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