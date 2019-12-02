Вышел тизер нового фильма об агенте 007



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Дэниел Крейг лихо проехался за рулем электрокара от Aston Martin Фото: imdb

Полноценный трейлер покажут 4 декабря

Компания Universal Pictures показала тизер 25-го фильма про агента МИ-6 Джеймса Бонда под названием «Не время умирать».

Его роль уже в пятый раз исполнит Дэниел Крейг, который впервые появился во франшизе в картине «Казино «Рояль».

В новой картине Джеймс Бонд покинул службу и наслаждается жизнью на Ямайке. Однако на острове появляется его старый знакомый Феликс Лейтер из ЦРУ, который просит помочь спасти похищенного ученого. По традиции миссия оказывается не такой простой, в результате Бонд оказывается в ловушке таинственного злодея, вооруженного опасным технологическим оружием. Но современная техника есть не только у врагов агента: в этой части истории 007 Джеймс Бонд обзавелся электрокаром от Aston Martin.

Режиссером фильма выступил Кэри Фукунага, в нем снялись Ана де Армас, Леа Сейду, Рами Малек, Рэйф Файнс, Кристоф Вальц и другие.