Королева бодипозитива: Alyona Alyona вышла на красную дорожку музыкальной премии в прозрачном наряде (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Главная рэперша страны вышла на красную дорожку с незнакомцем

Теперь поклонники певицы обсуждают, с кем же она была на красной дорожке

Популярная украинская рэперша Аlyona Аlyona впервые приняла участие в премии M1 Music Awards. На красной дорожке перед началом церемонии Алена появилась в неожиданно откровенном наряде – красном прозрачном платье от неизвестного дизайнера. Вместе с Аленой в таком же костюме был и молодой человек, имя которого пока остается загадкой.

В социальных сетях и в кулуарах премии гадают, что же означал столь неожиданный образ Алены? Многие сходятся во мнении, что таким образом рэп-артистка привлекает внимание к теме бодипозитива. Самоирония в адрес лишнего веса и своей комплекции не раз прослеживалась и в текстах песен самой Алены.