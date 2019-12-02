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    Шоу-биз

    Королева бодипозитива: Alyona Alyona вышла на красную дорожку музыкальной премии в прозрачном наряде (фото)

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    <p>Главная рэперша страны вышла на красную дорожку с незнакомцем</p> <div></div> - Королева бодипозитива: Alyona Alyona вышла на красную дорожку музыкальной премии в прозрачном наряде (фото)

    Главная рэперша страны вышла на красную дорожку с незнакомцем

    Теперь поклонники певицы обсуждают, с кем же она была на красной дорожке

    Популярная украинская рэперша Аlyona Аlyona впервые приняла участие в премии M1 Music Awards. На красной дорожке перед началом церемонии Алена появилась в неожиданно откровенном наряде – красном прозрачном платье от неизвестного дизайнера. Вместе с Аленой в таком же костюме был и молодой человек, имя которого пока остается загадкой.

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    Королева бодипозитива: Alyona Alyona вышла на красную дорожку музыкальной премии в прозрачном наряде (фото)
    Королева бодипозитива: Alyona Alyona вышла на красную дорожку музыкальной премии в прозрачном наряде (фото)
    Королева бодипозитива: Alyona Alyona вышла на красную дорожку музыкальной премии в прозрачном наряде (фото)

    В социальных сетях и в кулуарах премии гадают, что же означал столь неожиданный образ Алены? Многие сходятся во мнении, что таким образом рэп-артистка привлекает внимание к теме бодипозитива. Самоирония в адрес лишнего веса и своей комплекции не раз прослеживалась и в текстах песен самой Алены.

     

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