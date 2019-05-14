Вышел трейлер «Малефисенты-2» с Анджелиной Джоли, Эль Фаннинг и Мишель Пфайффер



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Фото: imdb

Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» выйдет в мировой и российский прокат 18 октября 2019 года.

Сегодня ночью в социальных сетях и на YouTube-канале компании Disney опубликовали трейлер ко второй части фильма о злой волшебнице в исполнении Анджелины Джоли - «Малефисента: Владычица тьмы».

Сиквел выходит через пять лет после первой части, и авторы решили примерно соблюсти эту хронологию и в повествовании: лента расскажет о событиях, случившихся спустя несколько лет после начала истории, - о сложных взаимоотношениях между Малефисентой и принцессой Авророй, которую героиня Джоли сначала заколдовала, а потом спасла; а также о продолжении борьбы за зачарованный лес и о новых союзниках и врагах в этом деле.

К Джоли и Эль Фаннинг в актерском составе присоединилась Мишель Пфайффер: Disney сменили режиссера с Хоакима Роннинга на Роберта Стронберга, и он, похоже, продолжит линию предшественника и будет делать ставку на звездных актрис-женщин.

Также в трейлере была новая информация о дате выхода ленты в прокат: раньше говорилось, что мы увидим вторую часть 17 октября, теперь же премьера сместилась на 18 октября 2019 года.