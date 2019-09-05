Вышел трейлер перемонтированной «Необратимости» Гаспара Ноэ с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем



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Моника Беллуччи. Кадр из фильма «Необратимость»

В новой версии фильма все сцены показаны в хронологическом порядке в отличие от оригинальной картины 2002 года

Вышел трейлер перемонтированного фильма Гаспара Ноэ «Необратимость». Если в оригинальной версии 2002 года все события картины были показаны в обратном хронологическом порядке, то в новой – кадры смонтированы последовательно. Впервые переизданную ленту показали на Венецианском фестивале, проходящем в эти дни.

Премьера «Необратимости» состоялась 23 мая 2002 года, картина участвовала в основном конкурсе 55-го Каннского фестиваля. Главные роли в нем играют Моника Беллуччи, Венсан Кассель и Альбер Дюпонтель. В основе сюжета – история жестокого изнасилования героини Моники Беллуччи, за которое будет мстить ее муж (Венсан Кассель).

Вокруг фильма было немало скандалов. Из-за жестокости сцен изнасилования и убийства на премьере 250 человек вышли из зала, так как им понадобилась медицинская помощь. Некоторые зрители даже потеряли сознание.