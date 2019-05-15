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    Шоу-биз

    Вышел трейлер пятого сезона «Черного зеркала»

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    Скриншот видео - Вышел трейлер пятого сезона «Черного зеркала»
    Скриншот видео

    Все три эпизода сериала выйдут 5 июня

    Netflix опубликовал первый трейлер пятого сезона фантастического сериала «Черное зеркало». Судя по ролику, в предстоящем сезоне мы увидим много звезд: певицу Майли Сайрус, Эндрю Скотта, который известен по роли Мориарти в «Шерлоке», Энтони Маки, сыгравшего Сокола из киновселенной Marvel, и других.

    Всего будет три эпизода. Подробностей о сюжете пока нет. Все серии выйдут в один день - 5 июня.

     

    трейлер
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