Вышел трейлер пятого сезона «Черного зеркала»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скриншот видео

Все три эпизода сериала выйдут 5 июня

Netflix опубликовал первый трейлер пятого сезона фантастического сериала «Черное зеркало». Судя по ролику, в предстоящем сезоне мы увидим много звезд: певицу Майли Сайрус, Эндрю Скотта, который известен по роли Мориарти в «Шерлоке», Энтони Маки, сыгравшего Сокола из киновселенной Marvel, и других.

Всего будет три эпизода. Подробностей о сюжете пока нет. Все серии выйдут в один день - 5 июня.