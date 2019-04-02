  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Вышел трейлер зомби-фильма с Биллом Мюрреем и Тильдой Суинтон в главных ролях

    • Розсилка
    Вышел трейлер зомби-фильма с Биллом Мюрреем и Тильдой Суинтон в главных ролях

    Мировая премьера ленты «Мертвые не умирают» запланирована на 14 июня этого года

    Вышел первый трейлер нового фильма Джима Джармуша «Мертвые не умирают». Билл Мюррей и Адам Драйвер играют полицейских небольшого городка, которые столкнулись с неожиданными преступниками - зомби.

    В фильме задействован актерский состав мечты: Хлое Севиньи, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Дэниэл Крэйг и Остин Батлер, а также Том Уэйтс, Селена Гомес, RZA и многие другие.

    Последняя картина Джармуша «Патерсон» с Адамом Драйвером в главной роли вышла в 2016 году.

    Мировая премьера ленты «Мертвые не умирают» запланирована на 14 июня этого года.

     

    кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ