Вышел трейлер зомби-фильма с Биллом Мюрреем и Тильдой Суинтон в главных ролях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мировая премьера ленты «Мертвые не умирают» запланирована на 14 июня этого года

Вышел первый трейлер нового фильма Джима Джармуша «Мертвые не умирают». Билл Мюррей и Адам Драйвер играют полицейских небольшого городка, которые столкнулись с неожиданными преступниками - зомби.

В фильме задействован актерский состав мечты: Хлое Севиньи, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Дэниэл Крэйг и Остин Батлер, а также Том Уэйтс, Селена Гомес, RZA и многие другие.

Последняя картина Джармуша «Патерсон» с Адамом Драйвером в главной роли вышла в 2016 году.

Мировая премьера ленты «Мертвые не умирают» запланирована на 14 июня этого года.