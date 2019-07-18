Вышел украинский трейлер семейной комедии «Игра с огнем»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скриншот видео

Фильм выйдет в украинский прокат прокат 7 ноября 2020 года

На YouTube канале B&H Film Distribution Company появился трейлер новой комедии «Игра с огнем» в главной роли с Джоном Синой.

В картине также снялись Джуди Грир, Брианна Хилдебранд, Джон Легуизамо и другие. Фильм расскажет о группе отважных пожарников, в канун Рождества берущих под опеку троих сирот, которых хотят разделить. Кто бы мог подумать, что присмотр за ними окажется куда сложнее ежедневного столкновения с огнем?



