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    Шоу-биз

    Вышел украинский трейлер семейной комедии «Игра с огнем»

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    Скриншот видео - Вышел украинский трейлер семейной комедии «Игра с огнем»
    Скриншот видео

    Фильм выйдет в украинский прокат прокат 7 ноября 2020 года

    На YouTube канале B&H Film Distribution Company появился трейлер новой комедии «Игра с огнем» в главной роли с Джоном Синой.

    В картине также снялись Джуди Грир, Брианна Хилдебранд, Джон Легуизамо и другие. Фильм расскажет о группе отважных пожарников, в канун Рождества берущих под опеку троих сирот, которых хотят разделить. Кто бы мог подумать, что присмотр за ними окажется куда сложнее ежедневного столкновения с огнем?

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    трейлер
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