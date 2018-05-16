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    Поездка Melovin в Португалию на «Евровидение-2018» обошлась в 2,3 миллиона гривен

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    Melovin
    Melovin

    Такую сумму озвучила на пресс-конференции креативный продюсер Нацотбора Наталья Франчук.

    По словам Франчук, в эту сумму включены все расходы: аранжировка песни, сценографика, реквизит, услуги постановщика и стилиста, спецэффекты, расходы на транспорт и проживание.

    При этом продюсер отметила, что сама не поехала в Португалию с командой, чтобы не увеличивать траты, тем более, что все вопросы по совершенствованию номера и правки организаторам можно отправлять онлайн.

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    Поездка Melovin в Португалию на «Евровидение-2018» обошлась в 2,3 миллиона гривен
    Поездка Melovin в Португалию на «Евровидение-2018» обошлась в 2,3 миллиона гривен
    Поездка Melovin в Португалию на «Евровидение-2018» обошлась в 2,3 миллиона гривен
    Поездка Melovin в Португалию на «Евровидение-2018» обошлась в 2,3 миллиона гривен
    Поездка Melovin в Португалию на «Евровидение-2018» обошлась в 2,3 миллиона гривен
    Поездка Melovin в Португалию на «Евровидение-2018» обошлась в 2,3 миллиона гривен
    Поездка Melovin в Португалию на «Евровидение-2018» обошлась в 2,3 миллиона гривен
    Поездка Melovin в Португалию на «Евровидение-2018» обошлась в 2,3 миллиона гривен
    Поездка Melovin в Португалию на «Евровидение-2018» обошлась в 2,3 миллиона гривен
    Поездка Melovin в Португалию на «Евровидение-2018» обошлась в 2,3 миллиона гривен
    Поездка Melovin в Португалию на «Евровидение-2018» обошлась в 2,3 миллиона гривен
    Поездка Melovin в Португалию на «Евровидение-2018» обошлась в 2,3 миллиона гривен
    Поездка Melovin в Португалию на «Евровидение-2018» обошлась в 2,3 миллиона гривен

    Напомним, что финал международного песенного конкурса «Евровидение-2018» состоялся в прошлое воскресенье, 12 мая в Лиссабоне. Победительницей песенного конкурса стала представительница Израиля Нетта Барзилай, которая исполнила зажигательную композицию Toy и получила 529 баллов по результатам голосования жюри и телезрителей.

    Результаты Melovin более скоромные. Артист занял 17 место.

    Отметим, что по  возвращении из Лиссабона Melovin анонсировал гастрольный тур по городам Украины. Также украинская звезда появится на одной сцене с британским исполнителем Джоном Ньюменом.

    Концерт пройдет 19 мая на Троицкой площади в Киеве.

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