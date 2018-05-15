Украинские музыканты записали кавер на песню Melovin

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Композиция представителя Украины на «Евровидение-2018» набирает популярность

Украинский музыкант Иван Лузан записал кавер-версию композиции Under the ladder, с которой Melovin выступил в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2018» и занял 17 место.

«Мы сыграем песню Melovin, с которой он очень круто выступил на «Евровидение-2018». Мы совсем не поддерживаем профессиональное жюри и поддерживаем зрителей и Melovin так же», - так подписал опубликованный в сети кавер Иван Лузан.

Новое звучание композиции Under the ladder оценил и сам Melovin. На своей странице в Instagram он опубликовал фрагмент видеоролика и поблагодарил авторов.

«Как это красиво звучит! Спасибо за поддержку!», - написал Melovin в соцсети.

Публикация от MÉLOVIN (@melovin_official) 14 Май 2018 в 4:59 PDT





Напомним, что в воскресенье ночью стало известно имя победителя международного песенного конкурса «Евровидение-2018». На главной сцене Лиссабона ( Португалия) хрустальную награду получила представительница Израиля Нетти Барзилай, которая исполнила песню Toy.

Представитель Украины Melovin занял 17 место. Стоит отметить, что несмотря на оценки жюри, украинского представителя на песенном конкурсе оценили и поддержали телезрители. Многие страны поставили высокие оценки нашему артисту.