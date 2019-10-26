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    Шоу-биз

    «Я был помешан на сексе»: муж Канье Уэст признался в зависимости от порно

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    Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьми - «Я был помешан на сексе»: муж Канье Уэст признался в зависимости от порно
    Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьми

    Артист стал гостем интервью, в ходе которого обсудил очень личные темы

    42-летний Канье Уэст шокировал поклонников откровенным признанием. Американский рэпер заявил, что с раннего детства был зависим от порнографии. Муж Ким Кардашьян сообщил ведущему, что во многом на его жизнь повлияли журналы для взрослых. Канье обвинил в этом своего родителя.

    «Отец постоянно покупал порнографические журналы и держал их на видном месте. Помню, как я нашел один такой журнал лет в пять и потом постоянно их листал. Со временем журналы сменила взрослая порнография. Я понимал, что у меня возникла вредная зависимость, но годами не мог от нее избавится. Порно помогало мне забыться», – рассказал музыкант.

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    «Я был помешан на сексе»: муж Канье Уэст признался в зависимости от порно
    «Я был помешан на сексе»: муж Канье Уэст признался в зависимости от порно
    «Я был помешан на сексе»: муж Канье Уэст признался в зависимости от порно
    «Я был помешан на сексе»: муж Канье Уэст признался в зависимости от порно
    «Я был помешан на сексе»: муж Канье Уэст признался в зависимости от порно
    «Я был помешан на сексе»: муж Канье Уэст признался в зависимости от порно
    «Я был помешан на сексе»: муж Канье Уэст признался в зависимости от порно
    «Я был помешан на сексе»: муж Канье Уэст признался в зависимости от порно
    «Я был помешан на сексе»: муж Канье Уэст признался в зависимости от порно
    «Я был помешан на сексе»: муж Канье Уэст признался в зависимости от порно
    «Я был помешан на сексе»: муж Канье Уэст признался в зависимости от порно
    «Я был помешан на сексе»: муж Канье Уэст признался в зависимости от порно
    «Я был помешан на сексе»: муж Канье Уэст признался в зависимости от порно
    «Я был помешан на сексе»: муж Канье Уэст признался в зависимости от порно

    По словам Уэста, на его привычку не смог повлиять даже брак с Ким Кардашьян. Только в прошлом году он сумел избавиться от зависимости. «Я вдруг осознал, что помешан на сексе и вся моя работа во многом сводилась к этому. И тогда я понял, что этому нужно положить конец», - заявил Уэст.

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    Кардашьян Канье Уэст
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