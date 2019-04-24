«Я люблю тебя, Ж…». Band Александра Меламуда отыграл живой концерт в Киеве (фото, видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Во вторник, 23 апреля в Киевском национальном академическим театре оперетты состоялся концерт Band`a Александра Меламуда с многозначительным названием «Я люблю тебя, Ж…» под руководством Андрея Соловьева

«Я люблю тебя, Ж…» совсем не похож на привычные зрителю музыкальные концерты: декламация стихотворений, общение со зрителем, тонкий юмор на грани фола, хорошо известные зрителю пародии с авторским смыслом. Автором музыки и стихов выступил сам Александр Меламуд. Репертуар носит юмористический, иронический характер с глубокой философией о быстротечности жизни.

«Это не концерт где можно скакать, плясать, махать руками. Можно называть это спектаклем, кабаре, но тот контент, который у нас здесь, его просто нигде не существует. Без ложной скромности скажу, это - лучшее, что существует сегодня в странах СНГ!» - рассказывает Александр Меламуд.

Концерт получился, своего рода, отражением восприятия реальности, откровением, где зритель стал свидетелем чистосердечных признаний, микс джаза и классики. Автор не скрывает, что концерт будет понятен и ближе более зрелому зрителю.

«16,17,18-летние юнцы просто не смогут понять то, что мы говорим, мы воспринимаем мир эмоционально и логически, то, что человек не прочувствовал, он не сможет понять. Для того, чтобы принять глубоко эту поэзию, её нужно пережить. Мы бы конечно хотели, чтобы приходили люди постарше, желательно за 30,» - делится Меламуд.

Моно-спектакль «Я люблю тебя, Ж…» никого не оставил равнодушным. «Получила огромное удовольствие, потрясающая команда, танцоры, вокалисты, костюмы!». «Жизнеутверждающе!». «Просто бомба!!! Шквал эмоций от увиденного и услышанного! Как всегда все продумано до мелочей и это поражает», - и подобных комментариев о событие в соцсетях киевлян, которым удалось попасть в театр оперетты десятки!

Среди зрителей также были украинские звезды, коллеги и друзья Меламуда по спектаклям «Дракон» и «Серенада солнечной долины»: Ольга Сумская, Александр Вертинский, Гарик Корогодский и другие.

Напомним, 29 мая в Театре имени Леси Украинки состоится спектакль «Дракон» с участием Александра Меламуда.