Яна Ковальская стала победительницей шоу «Від пацанки до панянки»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Победительница проекта Яна и ее дочь

Мужчины в смокингах, женщины в вечерних платьях, жемчугах и мехах – озвучить имя победительницы преподаватели Школы барышень решили на элегантной вечеринке в стиле Великого Гэтсби

Третий сезон «Від пацанки до панянки» выдался экстремальнее двух предыдущих. Участницы «дефилировали» по веревке через каньон, воспитывали в себе сдержанность на занятии по боксу и боролись со страхами, прыгая с парашютом. Каждую неделю реалити покидала одна пацанка, которая не выдерживала многочисленных проверок и провокаций новых преподавателей. Таким образом, из 14-ти участниц в финал проекта Нового канала попало трое – Даша Куровская, Яна Ковальская и Дина Абу Зейтер.

Озвучить имя победительницы преподаватели Школы панянок решили на вечеринке в стиле «Великого Гэтсби», на которую приехали родные и друзья финалисток. Также впервые за период существования проекта на финальный бал пригласили обычных зрителей. Все придерживались дресс-кода 30-х годов: женщины пришли в «канделябровых» платьях, жемчугах и мехах, а мужчины – в смокингах. Среди присутствующих трудно было различить даже съемочную группу реалити, которая работала тоже празднично одетая.

«Ко мне приехали мама и братья. Не ожидала их увидеть, потому что они еще очень маленькие. И хотя один из братьев не дождался окончания бала и уснул у мамы на руках, я все равно счастлива, потому что чувствовала их поддержку», – делится Дина.

Приехали на бал и бывшие ученицы Школы панянок. По состоянию здоровья не смогла только Оксана Абрамова. У каждой из пацанок – свое мнение о том, кто заслуживает победы.

«Думаю, победить должна Дина. Она пережила все издевательства и больше всех изменилась», – поделилась Дариана.

«Несмотря на то, что мы дружили, я всегда считала Яну своей главной конкуренткой, – призналась Маша. – Считаю, что она достойна быть победительницей».

Наконец час «Х» настал. На сцену по очереди выходят руководители Школы панянок, а за ними с речами и финалистки третьего сезона «Від пацанки до панянки». За спиной у каждой транслируется видео из прошлой жизни. Наконец Ольга Фреймут называет имя победительницы. Ею становится Яна Ковальская!

«Когда сказали, что я победила, не знала, стоять мне или падать. Тело начало дрожать, волосы встали дыбом, язык заплетается... Ты только не плачь, подумала в тот момент. Я ощущаю кардинальные изменения. Больше никогда не вернусь к предыдущему образу жизни и кругу общения. Благодаря учебе в Школе панянок у меня появились другие приоритеты» , – призналась после бала Яна.

Как победительница третьего сезона «Від пацанки до панянки» Яна Ковальская получила сто тысяч гривен.

Две другие финалистки - Даша и Дина – говорят, что ничего не заставит их вернуться к прежней жизни. Они планируют меняться и развиваться.

«Преподаватели советовали мне не опускать руки на полпути, а начать реализовывать себя. Этим я, собственно, и настроена заняться», отметила Даша

«Главное – это победа над собой. – говорит Дина. – Поэтому ни я, ни Даша, уверена, не расстроились. Мы и так чувствуем себя победителями, ведь прошли такой долгий путь в Школе панянок!»