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    Яна Ковальская стала победительницей шоу «Від пацанки до панянки»

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    Победительница проекта Яна и ее дочь - Яна Ковальская стала победительницей шоу «Від пацанки до панянки»
    Победительница проекта Яна и ее дочь

    Мужчины в смокингах, женщины в вечерних платьях, жемчугах и мехах – озвучить имя победительницы преподаватели Школы барышень решили на элегантной вечеринке в стиле Великого Гэтсби

    Третий сезон «Від пацанки до панянки» выдался экстремальнее двух предыдущих. Участницы «дефилировали» по веревке через каньон, воспитывали в себе сдержанность на занятии по боксу и боролись со страхами, прыгая с парашютом. Каждую неделю реалити покидала одна пацанка, которая не выдерживала многочисленных проверок и провокаций новых преподавателей. Таким образом, из 14-ти участниц в финал проекта Нового канала попало трое – Даша Куровская, Яна Ковальская и Дина Абу Зейтер. 

    Озвучить имя победительницы преподаватели Школы панянок решили на вечеринке в стиле «Великого Гэтсби», на которую приехали родные и друзья финалисток. Также впервые за период существования проекта на финальный бал пригласили обычных зрителей. Все придерживались дресс-кода 30-х годов: женщины пришли в «канделябровых» платьях, жемчугах и мехах, а мужчины – в смокингах. Среди присутствующих трудно было различить даже съемочную группу реалити, которая работала тоже празднично одетая.

    «Ко мне приехали мама и братья. Не ожидала их увидеть, потому что они еще очень маленькие. И хотя один из братьев не дождался окончания бала и уснул у мамы на руках, я все равно счастлива, потому что чувствовала их поддержку», – делится Дина.

    Приехали на бал и бывшие ученицы Школы панянок. По состоянию здоровья не смогла только Оксана Абрамова. У каждой из пацанок – свое мнение о том, кто заслуживает победы. 

    «Думаю, победить должна Дина. Она пережила все издевательства и больше всех изменилась»,  – поделилась Дариана.

     «Несмотря на то, что мы дружили, я всегда считала Яну своей главной конкуренткой, – призналась Маша. – Считаю, что она достойна быть победительницей».

     Наконец час «Х» настал. На сцену по очереди выходят руководители Школы панянок, а за ними с речами и финалистки третьего сезона «Від пацанки до панянки». За спиной у каждой транслируется видео из прошлой жизни. Наконец Ольга Фреймут называет имя победительницы. Ею становится Яна Ковальская!

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    Яна Ковальская стала победительницей шоу «Від пацанки до панянки»
    Яна Ковальская стала победительницей шоу «Від пацанки до панянки»
    Яна Ковальская стала победительницей шоу «Від пацанки до панянки»
    Яна Ковальская стала победительницей шоу «Від пацанки до панянки»
    Яна Ковальская стала победительницей шоу «Від пацанки до панянки»
    Яна Ковальская стала победительницей шоу «Від пацанки до панянки»
    Яна Ковальская стала победительницей шоу «Від пацанки до панянки»
    Яна Ковальская стала победительницей шоу «Від пацанки до панянки»
    Яна Ковальская стала победительницей шоу «Від пацанки до панянки»
    Яна Ковальская стала победительницей шоу «Від пацанки до панянки»

     «Когда сказали, что я победила, не знала, стоять мне или падать. Тело начало дрожать, волосы встали дыбом, язык заплетается... Ты только не плачь, подумала в тот момент. Я ощущаю кардинальные изменения. Больше никогда не вернусь к предыдущему образу жизни и кругу общения. Благодаря учебе в Школе панянок у меня появились другие приоритеты» , – призналась после бала Яна.

     Как победительница третьего сезона «Від пацанки до панянки» Яна Ковальская получила сто тысяч гривен.

     Две другие финалистки - Даша и Дина – говорят, что ничего не заставит их вернуться к прежней жизни. Они планируют меняться и развиваться.

     «Преподаватели советовали мне не опускать руки на полпути, а начать реализовывать себя. Этим я, собственно, и настроена заняться», отметила Даша

    «Главное – это победа над собой. – говорит Дина. – Поэтому ни я, ни Даша, уверена, не расстроились. Мы и так чувствуем себя победителями, ведь прошли такой долгий путь в Школе панянок!»

     

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