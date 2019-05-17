Яркие выступления второй десятки финалистов «Евровидения-2019»

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Thomas Hanses, Andres Putting, eurovision.tv

Номера участников песенного конкурса, за которых проголосовали жюри и телезрители

Вчера вечером европейские меломаны отдали свои голоса 10 финалистам второго полуфинала и подарили им шанс стать обладателем хрустального микрофона.

Как ранее сообщал Scotch, на сцене международного песенного конкурса вчера выступили 18 конкурсантов, но только десять из них прошли в гранд-финал, который состоится уже в эту субботу, 18 мая.

Мы предлагаем посмотреть, как выступали конкурсанты, которые попали в финал конкурса.

Швейцария: Лука Хенни - She Got Me

Дания: Leonora - Love Is Forever

Швеция: Джон Лундвик - Too Late for Love

Мальта: Микела Паче - Chameleon



Россия: Сергей Лазарев - Scream

Албания: Йонида Маличи - Ktheju tokë

Норвегия: KEiiNO - Spirit in the Sky

Нидерланды: Дункан Лоуренс - Arcade

Северная Македония: Тамара Тодевска - Proud

Азербайджан: Чингиз -Truth

Стоит отметить, что по результатам первого полуфинала 18 мая на израильской сцене будут бороться за хрустальный микрофон представители Греции, Беларуси, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино, Словении, а также стран Большой пятерки – Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании и страны хозяйки конкурса - Израиля.

Напомним, что в гранд-финале меломанов и поклонников конкурса «Евровидение-2019» ждет несколько сюрпризов, одним из которых станет выступление поп-идола Мадонны.

Как сообщает пресс-служба конкурса, Мадонна споет две композиции: хит 1989 года - Like A Prayer и новый сингл Future, который она исполнит вместе с американским рэпером Quavo.

Также в гранд-финале выступит Верка Сердючка, которая споет песню Нетты Барзилай - Toy.