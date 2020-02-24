Юрий Горбунов о кассовых сборах «Скаженого весілля»: «Собрали больше, чем «Звездные войны» в Украине»



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«Скажене весілля-2» занял третье место по количеству собранных денег и зрителей, которые посмотрели украинский фильм в кинотеатрах за всю историю независимости страны

«Во время съемок второй части никаких сюрпризов или сложностей не было: я с удовольствием погрузился в творческий процесс», - признается Юрий

Комедия «Скажене весілля-2» собрала почти 42 млн грн в прокате, обогнав при этом «Звездные войны». Об этом рассказал популярный украинский телеведущий и кинопродюсер Юрий Гробунов в интервью «Главкому».

«На сегодняшний день мы собрали почти 42 млн грн. И это третье место по количеству собранных денег и зрителей, которые посмотрели украинский фильм в кинотеатрах за всю историю независимости страны <…> Выпуск второй части происходил параллельно с прокатом новогодних картин, голливудских кинолент, одновременно с фильмами «Дулитл» и «Джуманджи». Мы достойно выдержали конкуренцию и собрали даже больше, чем «Звездные войны» в Украине. Именно поэтому я рад и горжусь работой нашей команды», - рассказал Горбунов

Также актер поделился подробностями работы на съемочной площадке вместе с Потапом и Олегом.

«С Алексеем Потапенко мы еще и кумовья, поэтому у нас не было никаких споров. Правда, иногда были ночные смены. Они более сложные, потому что приходилось работать всю ночь, а утром идти дальше на работу. Потап и Олег уже снимались в этом кино, поэтому не возникало никаких вопросов, и они с удовольствием погружались в общую атмосферу, делая ее более непринужденной, с шутками и юмором. Например, Потап снимался в роли священника и в паузах всех «благословлял», - рассказал телеведущий.