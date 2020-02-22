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    Жизнь

    Netflix объявил актерский состав второго сезона «Ведьмака»

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    Netflix объявил актерский состав второго сезона «Ведьмака»

    Главных героев сыграют прежние актеры

    Netflix объявили актерский состав второго сезона сериала «Ведьмак». «Континент только что стал больше», - отметили в компании и выложили список имен в Twitter. К проекту присоединился Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в «Игре престолов». Во втором сезоне «Ведьмака» он сыграет полумедведя-полульва Нивеллена, которого по сюжету книги Геральт встречает во время своих странствий. Монстр живет в своем богатом доме и периодически приглашает к себе девушек, надеясь, что любовь сможет снять с него чары и вернуть человеческий облик. Кстати, бруксу Вереену, с которой у Нивеллена был роман, сыграет Агнес Брукнер («Однажды в сказке»).

    Кроме того, Пол Бульон («Острые козырьки», «Патрик Мелроуз») и Ту Ерстед Расмуссен («Серая зона») сыграют соратников Геральта, ведьмаков Ламберта и Эскеля. По первоисточнику, это одни из последних ведьмаков в мире, которые прошли тренировку Школы Волка в Каэр Морхене и пережили Испытание травами ― жестокую процедуру, в результате которой мальчики приобретали сверхспособности ведьмаков.

    Главных героев сыграют прежние актеры ― Генри Кавилл (Геральт из Ривии), Фрейя Аллан (принцесса Цирилла) и Аня Чалотра (чародейка Йеннифэр).

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