Netflix объявил актерский состав второго сезона «Ведьмака»
Главных героев сыграют прежние актеры
Netflix объявили актерский состав второго сезона сериала «Ведьмак». «Континент только что стал больше», - отметили в компании и выложили список имен в Twitter. К проекту присоединился Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в «Игре престолов». Во втором сезоне «Ведьмака» он сыграет полумедведя-полульва Нивеллена, которого по сюжету книги Геральт встречает во время своих странствий. Монстр живет в своем богатом доме и периодически приглашает к себе девушек, надеясь, что любовь сможет снять с него чары и вернуть человеческий облик. Кстати, бруксу Вереену, с которой у Нивеллена был роман, сыграет Агнес Брукнер («Однажды в сказке»).
The Continent just got a little bigger. Here's the new cast of #TheWitcher Season 2:— NX (@NXOnNetflix) February 21, 2020
Yasen Atour as Coen
Agnes Bjorn as Vereena
Paul Bullion as Lambert
Kristofer Hivju as Nivellen
Thue Ersted Rasmussen as Eskel
Aisha Fabienne Ross as Lydia
Mecia Simson as Francesca
Кроме того, Пол Бульон («Острые козырьки», «Патрик Мелроуз») и Ту Ерстед Расмуссен («Серая зона») сыграют соратников Геральта, ведьмаков Ламберта и Эскеля. По первоисточнику, это одни из последних ведьмаков в мире, которые прошли тренировку Школы Волка в Каэр Морхене и пережили Испытание травами ― жестокую процедуру, в результате которой мальчики приобретали сверхспособности ведьмаков.
Главных героев сыграют прежние актеры ― Генри Кавилл (Геральт из Ривии), Фрейя Аллан (принцесса Цирилла) и Аня Чалотра (чародейка Йеннифэр).