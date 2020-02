Netflix объявил актерский состав второго сезона «Ведьмака»

Главных героев сыграют прежние актеры

Netflix объявили актерский состав второго сезона сериала «Ведьмак». «Континент только что стал больше», - отметили в компании и выложили список имен в Twitter. К проекту присоединился Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в «Игре престолов». Во втором сезоне «Ведьмака» он сыграет полумедведя-полульва Нивеллена, которого по сюжету книги Геральт встречает во время своих странствий. Монстр живет в своем богатом доме и периодически приглашает к себе девушек, надеясь, что любовь сможет снять с него чары и вернуть человеческий облик. Кстати, бруксу Вереену, с которой у Нивеллена был роман, сыграет Агнес Брукнер («Однажды в сказке»).

The Continent just got a little bigger. Here's the new cast of #TheWitcher Season 2:



Yasen Atour as Coen

Agnes Bjorn as Vereena

Paul Bullion as Lambert

Kristofer Hivju as Nivellen

Thue Ersted Rasmussen as Eskel

Aisha Fabienne Ross as Lydia

Mecia Simson as Francesca