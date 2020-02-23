  1. Головна
  2. Скотч
  3. Видео
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Видео

    В Киеве состоялась презентация документального фильма о Андре Тане

    • Розсилка
    В Киеве состоялась презентация документального фильма о Андре Тане

    Дизайнер Андре Тан пригласил друзей на премьеру документальной киноленты о себе

    Анде Тан пригласил звездных друзей и клиентов на премьеру документального фильма о себе. Поводом для ее создания стал юбилей дизайнера - 20 лет в моде.

    На премьеру пришло множество звезд украинского шоу-бизнеса: Джамала, Гайтана, Даша Астафева, Соня Плакидюк, Женя Кот, Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко и другие.

    «Я ненавижу документальные фильмы. Потому что считаю, что это нудятина, это скучно. Но когда «1+1 Digital Studios» ко мне обратился, мне понравилась их идея. В картине будет три вектора. С одной стороны, это будет очень мотивирующий фильм – я верю в то, что сейчас это очень необходимо нашей подрастающей молодежи.

    Во-вторых, в фильме рассказывается история костюма. О том, почему в 90-е все ходили в кожаных куртках с накладными плечами. Или почему все ходили в турецких свитерах с этими бананами? И мы нашли уникальные черно-белые кадры, которые показывают, почему это произошло.

    И третий вектор – это я сам, потому что в этом фильме я настоящий, в этом фильме я даже чересчур откровенен».

    «Ну и в фильме впервые страна увидит мою дочь Соню, потому что я никогда никому не разрешал ее снимать, вы не увидите ее ни на одной фотографии в интернете», - рассказал о фильме дизайнер.

    К приглашений на презентацию фильма возникло немало вопросов и замечаний. Ведь к ним добавлялась живая синяя аквариумная рыбка. Не слишком гуманно со стороны бренда.

    Такой выбор Андре Тан аргументировал тем, что в детстве торговал рыбой на рынке. И именно она научила его всегда бороться.

    «Рыба - это символ этого фильма», - подытожил именитый дизайнер.


    Джамала знаменитости кино Гайтана Дмитрий Комаров Александра Кучеренко Соня Плакидюк Андре Тан рыба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ