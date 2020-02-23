В Киеве состоялась презентация документального фильма о Андре Тане



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Дизайнер Андре Тан пригласил друзей на премьеру документальной киноленты о себе

Анде Тан пригласил звездных друзей и клиентов на премьеру документального фильма о себе. Поводом для ее создания стал юбилей дизайнера - 20 лет в моде.

На премьеру пришло множество звезд украинского шоу-бизнеса: Джамала, Гайтана, Даша Астафева, Соня Плакидюк, Женя Кот, Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко и другие.

«Я ненавижу документальные фильмы. Потому что считаю, что это нудятина, это скучно. Но когда «1+1 Digital Studios» ко мне обратился, мне понравилась их идея. В картине будет три вектора. С одной стороны, это будет очень мотивирующий фильм – я верю в то, что сейчас это очень необходимо нашей подрастающей молодежи.

Во-вторых, в фильме рассказывается история костюма. О том, почему в 90-е все ходили в кожаных куртках с накладными плечами. Или почему все ходили в турецких свитерах с этими бананами? И мы нашли уникальные черно-белые кадры, которые показывают, почему это произошло.

И третий вектор – это я сам, потому что в этом фильме я настоящий, в этом фильме я даже чересчур откровенен».

«Ну и в фильме впервые страна увидит мою дочь Соню, потому что я никогда никому не разрешал ее снимать, вы не увидите ее ни на одной фотографии в интернете», - рассказал о фильме дизайнер.

К приглашений на презентацию фильма возникло немало вопросов и замечаний. Ведь к ним добавлялась живая синяя аквариумная рыбка. Не слишком гуманно со стороны бренда.

Такой выбор Андре Тан аргументировал тем, что в детстве торговал рыбой на рынке. И именно она научила его всегда бороться.

«Рыба - это символ этого фильма», - подытожил именитый дизайнер.



