Юрий Горбунов рассказал, как он нашел подход к Екатерине Осадчей



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Юрий Горбунов и Екатерина Фото: instagram.com/gorbunovyuriy/

По словам Юрия, между ним и Катей нет никакой конкуренции

Популярный украинский телеведущий и кинопродюсер Юрий Горбунов признался, что его отношения с Екатериной Осадчей стали не просто рабочими на съемочной площадке вокального шоу «Голоса країни». Об этом он рассказал в интервью «Главкому».

«Первая симпатия между нами возникла на съемочной площадке во время съемок «Голоса країни». Проект снимается от сезона к сезону, и между съемками проходят месяцы. В эти периоды мы активно начали звонить друг другу, и даже иногда ходили вместе на ужин. Через определенное время стало очевидно, что между нами не просто рабочие дружеские отношения, а нечто гораздо большее», - рассказал телеведущий.

Также Юрий отметил, что между ним и Катей нет никакой конкуренции.

«Нет, у нас нет профессиональной конкуренции по той причине, что мы единомышленники. В этом плане и дома, и на работе нам нечего делить. Если муж с женой что-то делят или на работе, дома, то это плохая семья. Мы ничего не делим. Мы двигаемся в одном направлении», - отметил Юрий Горбунов.

Также кинопродюсер Горбунов похвастался, что его «Скажене весілля-2» в украинском прокате собрал больше, чем «Звездные войны».