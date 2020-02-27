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    Шоу-биз

    Юрий Горбунов рассказал, как он нашел подход к Екатерине Осадчей

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    <p>Юрий Горбунов и Екатерина&nbsp;</p> <p></p> - Юрий Горбунов рассказал, как он нашел подход к Екатерине Осадчей

    Юрий Горбунов и Екатерина 

    Фото: instagram.com/gorbunovyuriy/

    По словам Юрия, между ним и Катей нет никакой конкуренции

    Популярный украинский телеведущий и кинопродюсер Юрий Горбунов признался, что его отношения с Екатериной Осадчей стали не просто рабочими на съемочной площадке вокального шоу «Голоса країни». Об этом он рассказал в интервью «Главкому».

     «Первая симпатия между нами возникла на съемочной площадке во время съемок «Голоса країни». Проект снимается от сезона к сезону, и между съемками проходят месяцы. В эти периоды мы активно начали звонить друг другу, и даже иногда ходили вместе на ужин. Через определенное время стало очевидно, что между нами не просто рабочие дружеские отношения, а нечто гораздо большее», - рассказал телеведущий.

    Также Юрий отметил, что между ним и Катей нет никакой конкуренции.

    «Нет, у нас нет профессиональной конкуренции по той причине, что мы единомышленники. В этом плане и дома, и на работе нам нечего делить. Если муж с женой что-то делят или на работе, дома, то это плохая семья. Мы ничего не делим. Мы двигаемся в одном направлении», - отметил Юрий Горбунов.

    Также кинопродюсер Горбунов похвастался, что его «Скажене весілля-2» в украинском прокате собрал больше, чем «Звездные войны».

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    Юрий Горбунов Звездные войны певица семья телеведущий время
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